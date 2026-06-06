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Cum l-a vindecat terapia cu înțepături pe Claudiu Mitea. Ce diagnostic crunt primise fostul gimnast

Claudiu Mitea a primit un diagnostic crunt în adolescență. Cum l-a vindecat terapia cu înțepături pe sportiv!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Iunie 2026, 15:15 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 16:25
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Claudiu Mitea, fost gimnast de performanță, lucrează, în prezent, ca nutriționist și antrenor de fitness, având un club de nutriție unde îi ajută pe oameni să își recapete sănătatea și încrederea în sine. Cunoscut și ca „gimnastul care a paralizat de patru ori”, sibianul impresionează de fiecare dată cu povestea sa de viață.

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Terapia cu înțepături care l-a vindecat pe fostul gimnast Claudiu Mitea

La doar 16 ani, chiar înainte de Campionatul European, a apărut primul puseu de scleroză multiplă. Medicii i-au zis că va trebui să renunțe la sport, însă Claudiu Mitea a refuzat să accepte.

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„M-a ținut agățat un singur lucru: visul de a deveni campion olimpic. Acea speranță mi-a dat puterea să mă ridic, să revin în sală și, de fiecare dată, să lupt pentru locul meu pe podium. La 17, apoi la 18, și din nou la 19 ani am avut episoade de paralizie. La 19 ani, am ajuns în punctul cel mai greu, pentru că nu mai simțeam nimic de la gât în jos, doar amorțeli, înțepături și furnicături”, mărturisea el pentru mesageruldesibiu.ro, citat de adevarul.ro.

Claudiu Mitea a trecut prin patru episoade de paralizie completă, dar s-a vindecat după ce a urmat un tratament cu peste 5.000 de înțepături de albine, potrivit surselor citate mai sus.

Sportivul a apelat la apipunctură, o metodă alternativă de vindecare, care se bazează pe utilizarea veninului de albine provenit fie direct din acul albinei, fie din fiole sterilizate anterior pregătite.

Veninul albinelor conține peste 18 substanțe active dintre care unele sunt antiinflamatoare mai puternice decât hidrocortizonul, iar altele funcționează precum analgezicele, potrivit akupunctura.ro, citată de adevarul.ro.

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Metoda este folosită pentru boli precum scleroza multiplă, poliartrita reumatoidă și alte afecțiuni articulare degenerative, dar și pentru sciatică, hernie de disc sau artrită.

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Povestea de viață impresionantă a lui Claudiu Mitea: „Diagnosticul a fost un șoc”

La doar 12 ani, Claudiu Mitea a ales drumul sportului de performanță. Au urmat ani întregi de cantonamente dure în care viața lui s-a rezumat doar la antrenamente, disciplină și presiune continuă.

„În cantonamente la munte, alergam kilometri până îmi ceda corpul, urcam munții cu partenerul în spate, după jucam fotbal, iar apoi aveam antrenament de forță, câte 1000 de genuflexiuni și sute de flotări și o tăcere grea în care nimeni nu întreba dacă mai poți”, a dezvăluit Claudiu Mitea, potrivit mesageruldesibiu.ro.

Presiunea a devenit și mai mare odată ajuns în lotul olimpic de la Bistrița-Năsăud. Controlul greutății era extrem de strict. Dacă sportivii nu aveau greutatea corespunzătoare în ziua cântarului, nu erau primiți în sală. În schimb, erau trimiși să alerge îmbrăcați în mai multe straturi de haine, cu pungi pe corp, pentru a elimina rapid apa din organism, mai notează sursa citată mai sus.

Însă, viața lui Claudiu Mitea avea să se schimbe radical în momentul în care a primit diagnosticul care l-a făcut să creadă că nu va mai merge niciodată.

„Diagnosticul a fost un șoc. Într-o clipă treci de la ideea că ești invincibil la momentul în care nu mai știi dacă vei mai putea merge normal vreodată. Mi-a schimbat viața complet. M-a rupt de identitatea mea de sportiv și m-a obligat să mă cunosc dincolo de medalii, performanță și imagine. Am realizat că, dacă reușesc să mă ridic, povestea mea poate deveni speranță pentru alți oameni care trec prin greutăți. Asta mi-a dat putere”, a povestit el, potrivit sursei citate.

În timp, Claudiu Mitea a învățat să se bucure de lucrurile simple și să nu mai caute valoare doar în performanță.

„Am învățat să mă bucur de lucrurile simple și să nu mai caut valoare doar în performanță. Am început să investesc în dezvoltarea mea, în sănătate, în oameni și în a ajuta alte persoane. Durerea prin care am trecut s-a transformat în experiență și apoi în misiune. Cred că secretul unei vieți împlinite este echilibrul. Să ai grijă de corpul tău, de mintea ta, de sufletul tău și de oamenii pe care îi iubești. Să trăiești cu sens, nu doar pe pilot automat. Și să înțelegi că adevărata fericire nu vine din bani sau trofee, ci din pacea interioară, sănătate și faptul că poți lăsa ceva bun în urma ta”, a mai zis acesta.

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