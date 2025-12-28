Lily Allen a recunoscut că face terapie pentru a se vindeca de dependența de cumpărături. Ce sume fantastice a cheltuit

Lily Allen a recunoscut că face terapie pentru a se vindeca de dependența de cumpărături, după ce a avut unele cheltuieli neobișnuite.

Lily Allen a dezvăluit ce și-a cumpărat pentru a celebra succesul albumului său | Getty Images

Lily Allen a recunoscut că merge la terapie după ce a „făcut cumpărături ca nebuna”, pentru a sărbători succesul albumului West End Girl.

În vârstă de 40 de ani, artista a vorbit recent despre cum a cheltuit sume enorme de bani în ultima perioadă, scrie Daily Mail.

Allen susține că s-a „convins că e miliardară”, dar că a apelat la un specialist pentru a limita acest obicei nesănătos.

Vedeta a dezvăluit și pe ce a cheltuit sume enorme de bani înainte de a decide să meargă la terapie.

Articolul continuă după reclamă

Lily Allen a recunoscut că face terapie pentru a se vindeca de dependența de cumpărături

Lily Allen a recunoscut că face terapie pentru a se vindeca de dependența de cumpărături în cadrul podcast-ului ei, Miss Me?.

Artista a vorbit și despre cele mai recente achiziții extravagante pe care le-a făcut. Printre acestea se numără un vehicul Porsche de 120.000 de lire și o geantă Hermes de 16.500 de lire.

„Mă joc cu inelul meu uriaș cu diamant și smarald, mi-am cumpărat un mic cadou, dar nu e chiar mic,” a spus ea.

„Trebuie să te răsfeți și să marchezi momentul. M-am convins că sunt miliardară. S-au cumpărat genți, bijuterii și o mașină,” a continuat Allen.

Cântăreața a povestit că urmează terapie de desensibilizare și reprocesare prin mișcări oculare (EMDR) de 4 luni din cauza obiceiurilor ei de cumpărături.

Potrivit Asociației Britanice pentru Consiliere și Psihoterapie, EMDR îi ajută pe oameni să se recupereze după experiențe din trecut care le afectează sănătatea mentală și bunăstarea.

Cu ajutorul mișcărilor ochilor dintr-o parte în alta combinate cu terapie prin discuție, metoda e concepută pentru a ajuta la procesarea imaginilor, emoțiilor, credințelor și senzațiilor corporale negative asociate cu amintiri traumatice care par blocate și care pot contribui la o serie întreagă de probleme.

Citește și: Motivul pentru care Nicole Cherry merge la psiholog: „De multe ori, oamenii neagă”. Cu ce se confruntă artista

Allen a descris această metodă ca ceva ce i-a „schimbat viața”.

„De obicei începi alegând o zonă, cum ar fi o experiență traumatică asupra căreia vrei să te concentrezi, vizualizezi experiența și identifici emoțiile care apar în corpul și mintea ta, iar nivelul de durere scade,” a dezvăluit Allen.

„Dacă încerci să oprești un comportament negativ, precum cheltuielile sau consumul de droguri, faci opusul. Te gândești la sentimentul plăcut și încerci să disociezi acel sentiment de valoarea ta personală,” a continuat artista. „În cazul meu, o geantă…o separi spunând că această geantă mă face o persoană mai bună. E foarte interesant, nu mi-e clară partea de știință, dar la mine funcționează.”

Lily Allen a trecut printr-o despărțire „devastatoare”

Allen a avut un an dificil după despărțirea „devastatoare” de soțul ei, actorul din Stranger Things David Harbour, 50 de ani, la finalul lui 2024.

Ea a dezvăluit în februarie că și-a făcut o operație de mărire a sânilor. Artista a declarat că a făcut-o pentru ea însăși și pentru a „înflori”.

Citește și: Kate Middleton dezvăluie ce terapie holistică a ajutat-o să se vindece de cancer. Ce îi atenționează, însă, pe oameni

Cel mai recent album al ei, West End Girl, lansat în octombrie și primit cu recenzii entuziaste, descrie procesul ei de recuperare după destrămarea căsniciei.

După săptămâni de speculații privind o posibilă relație cu scriitorul Jonah Freud, 28 de ani, cei doi au fost surprinși sărutându-se la o petrecere de Crăciun din Londra săptămâna trecută.