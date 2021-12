Cum scapi imediat de condensul de pe geamuri. Trucul simplu, ieftin și rapid care va ține ferestrele uscate

Mai ales în sezonul rece, atunci când există o diferență mare între temperatura din casă și cea din exterior, se formează în mod inevitabil fenomenul de condens pe geamuri.

Un influencer cunoscut din Marea Britanie a dezvăluit care este cel mai simplu, rapid și eficient truc pentru a scăpa de aburitul ferestrelor.

Un fan al celebrei doamne Hinchliffe, pe numele său real Sophie Hinchliffe, a întrebat pe pagina acesteia de Facebook ce ar trebui să facă pentru a scăpa de fenomenul de condens pe geamuri. Și se pare că întrebarea s-a bucurat de un real succes, căci oameni din întreaga lume au apreciat răspunsul dat de influencer.

Doamna Hinch a fost întrebată cum poți să scapi de aburitul geamurilor, iar răspunsul a constat în dezvăluirea unui truc cât se poate de simplu, rapid și eficient.

Un influencer a dezvăluit ce trebuie să faci ca să scapi de condensul de pe geamuri

Cu siguranță ai observat că, pe măsură ce temperaturile de afară scad, pe geamurile din casă începe să se formeze condensul. Uneori, totul se transformă în apă ce se prelinge pe rama ferestrelor sau pe pervazul interior. Din păcate, dincolo de aspectul inestetic, acest fenomen poate favoriza apariția mucegaiul pe pereții camerei respective. Medicii trag un semnal de alarmă și explică faptul că mucegaiul poate deveni extrem de periculos pentru sănătate, mai ales în cantități mari sau pe termen lung.

O femeie sătulă să se tot confrunte cu această problemă a decis să apeleze la sfatul Doamnei Hinch, cunoscută pentru trucurile sale în materie de curățenie.

„Tocmai ce m-am mutat într-o casă pe care am închiriat-o și, fără excepție, în fiecare zi am găsit condens pe geamuri. Am încercat să folosesc tot felul de metode, dar nimic nu a dat roade. Aș fi foarte recunoscătoare dacă mi s-ar spune ce apaerat să cumpăr ca să scap de această neplăcere. Uneori, condensul de pe geamuri se transformă în apă ce curge peste tot”, a dezvăluit femeia pe pagina de Facebook a celebrului influencer, potrivit celor de la mirror.co.uk.