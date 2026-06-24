Cum se va schimba buletinul electronic după zeci de reclamații. Cu ce probleme s-au confruntat cetățenii

Buletinul electronic se va schimba după zeci de reclamații din partea cetățenilor, care nu au fost mulțumiți de cum autoritățile au gestionat problema.

Cetățenii au semnalat mai multe probleme legate de buletinul electronic și modul în care gestionează autoritățile noul document | Shutterstock

În urmă cu 30 de zile, a fost lansată platforma fara-hartie.gov.ro, care semnala mai multe probleme legate de buletinul electronic.

Acum, Guvernul a anunțat că are în lucru soluții pentru principalele probleme raportate pe platformă, scrie Profit.ro.

Schimbarea promite ușurarea responsabilităților publicului atunci când vine vorba de mai multe procese birocratice, probleme semnalate pe platformă.

Potrivit Oanei Gheorghiu, „rolul platformei „Fără hârtie” este tocmai să le dăm cetățenilor posibilitatea să reclame acolo unde statul funcționează deficitar sau nu funcționează deloc”, scrie HotNews.

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Cum se va schimba buletinul electronic după zeci de reclamații

Reclamațiile au semnalat mai multe probleme legate de buletinul electronic și birocrația din România.

Printre acestea se numără solicitarea certificatului de naștere la reînnoirea buletinului, deși acesta a fost deja înregistrat în sistem încă de la prima emitere. Cum certificatul de naștere nu se schimbă, solicitarea unei noi copii nu are rost, dacă acesta deja există în sistem.

În mare, reclamațiile se axează pe aceeași idee, că cetățenii sunt obligați să aducă din nou copii ale documentelor care există deja în sistem și care ar trebui, cel puțin teoretic, să fie ușor accesibile în astfel de situații.

Cei divorțați sunt obligați să aducă hotărârea de divorț la schimbarea buletinului, chiar dacă acesta a avut loc cu decenii în urmă. Cei căsătoriți trebuie să prezinte certificatul de căsătorie.

La fel se întâmplă și cu extrasul de carte funciară, deși documentul e disponibil în bazele de date ale ANCPI.

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Cetățenii au atras atenția și asupra necesității prezenței fizice a proprietarilor imobilelor sau a ambilor părinți pentru eliberarea buletinului pentru minori, deși legea prevede prezența unui singur părinte.

În cadrul reclamațiilor se numără și programul de lucru al ghișeelor, care forțează cetățenii să își ia adesea zile de concediu pentru a depune sau ridica documente.

Mulți au întâmpinat dificultăți și cu schimbarea seriei și numărului actului de identitate nou, care nu mai erau recunoscute de bănci și alte instituții.

Ce e inclus în noua propunere legislativă

Pentru a gestiona aceste probleme, noua propunere legislativă semnalează „obligația administrației publice centrale și a celei locale, autorităților și instituțiilor publice, dar și a persoanelor juridice de drept autorizate să presteze un serviciu public în regim de putere publică, precum notarii, să verifice prin accesarea Registrului național de evidență a persoanelor, datele privind identitatea persoanei și, după caz, datele privind domiciliul ori reședința acesteia, atunci când acestea sunt necesare soluționării unei cereri ori îndeplinirii unei obligații legale”, scrie Profit.ro.

În plus, solicitarea depunerii sau reținerii copiei actului de identitate e acum interzisă. Mai mult, funcționarii sau instituțiile care încalcă interdicția vor fi sancționați cu o amendă de 2.000 - 3.000 de lei.

Propunerea continuă planul de eficientizare a proceselor administrative care, până acum, au presupus depunerea unor documente care deja existau în sistem și puteau fi accesate, teoretic, cu o simplă căutare.

Deși planul de simplificare administrativă a fost dezvoltat în ultimii ani, numeroase instituții continuă să folosească același proces de acum câteva decenii, ceea ce îngreunează activitatea la nivel național.