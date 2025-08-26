Diferențele dintre cartea de identitate simplă și cartea de identitate electronică. Ce a explicat Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne a explicat care sunt diferențele între carte de identitate simplă și cartea de identitate electronică. Puțini români știau aceste detalii.

Mai multe schimbări au avut loc asupra actelor de identitate din martie 2025. Au fost emise noi cărți de identitate electronice despre care cetățenii nu cunosc încă toate detaliile.

Cei care și-au schimbat deja buletinele anul acesta au decis să renunțe la cărțile simple de identitate, primind unele electronice. Actele sunt mult mai mici, iar acest lucru i-a încântat pe români, însă există și câteva detalii pentru care sunt nemulțumiți.

Ministerul Afacerilor Interne a făcut o postare pe rețelele sociale prin care prezintă avantajele și limitele fiecărui document. Aceasta informație a fost oferit ca oamenii să ia alegerea potrivită în funcție de nevoile lor.

Care sunt diferențele dintre cartea de identitate simplă și cartea de identitate electronică

Cartea electronică de identitate (CEI) este mai mult decât un simplu buletin. Acest act are forma unui card bancar și poate fi folosit ca document de călătorie în spațiul Uniunii Europene, oferind o alternativă la pașaport.

Puțini știu că acest document are un cip care protejează datele personale și include elemente de securitate avansată. De asemenea, buletin permite schimbarea adresei de domiciliu fără a fi schimbat, așa cum se proceda în cazul celui simplu.

Românii pot folosit semnătura electronică și pot accesa diferite servicii online cu ajutorul CEI. În plus, cardul de identitate electronică se poate elibera și copiilor între 0 și 14 ani, la cerere. Acesta este gratuit persoanelor cu vârstă peste 14 ani.

În ceea ce privește cartea de identitate simplă (CIS), aceasta nu are cip și nu poate fi folosită ca document de călătorie. Mai mult, buletinul nu se eliberează minorilor sub 14 ani și costă 40 de lei pentru cei care își doresc forma clasică a lui.

„Știai că noua carte de identitate este de două tipuri: electronică și simplă?

► Cartea electronică de identitate (CEI)

• format tip card bancar;

• document de călătorie în străinătate;

• elemente de securitate fizică;

• protecție avansată a datelor personale;

• acces la servicii online și semnătură electronică;

• schimbare adresă de domiciliu fără înlocuirea CEI;

• se eliberează și minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani;

• gratuită pentru persoanele cu vârsta de peste 14 ani.

► Cartea simplă de identitate (CIS)

• același format tip card bancar;

• elemente de securitate fizică ;

• nu este document de călătorie, nu are funcții electronice;

• nu se eliberează și minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani;

• costă 40 de lei.

Alegerea îți aparține!”, a fost mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne pe pagina oficială de Facebook.

Noile acte de identitate au început să fie emise începând cu 20 martie 2025 în județul Cluj. Din iunie 2025, acestea au fost disponibilie la nivel național. Cărțile electronice includ numele, prenumele, cetățenia, sexul, data nașterii, fotografia, CNP-ul și semnătura titularului.