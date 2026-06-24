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De ce ar putea crește numărul penelor de curent în Europa vara aceasta. Avertismentul dur al experților

Experții au dezvăluit de ce ar putea crește numărul penelor de curent în Europa vara aceasta, ce va avea temperaturi record.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 17:09 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 17:13
Europa se va confrunta cu mai multe probleme în această vară, potrivit experților | Shutterstock
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Experții estimează că Europa se va confrunta cu o vară cu temperaturi record, ce ar putea provoca numeroase daune.

Printre acestea se numără și frecvența penelor de curent, un fenomen care s-ar putea răspândi în acest an, scrie Daily Mail.

Din cauza încălzirii globale și temperaturilor extreme din această vară, crește riscul incendiilor de vegetație.

Ca urmare, infrastructura energetică poate fi grav afectată în numeroase țări.

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De ce ar putea crește numărul penelor de curent în Europa vara aceasta

Potrivit estimărilor recente, în ultimii 2 ani, unele țări europene au înregistrat o creștere de 600% a numărului de incendii de vegetație.

Aceste incendii nu afectează doar locuințele și fauna sălbatică. Ele reprezintă și o amenințare serioasă pentru stâlpii de înaltă tensiune și liniile de transport care formează coloana vertebrală a rețelei electrice.

Mulți dintre acești stâlp se află în zone care pot deveni adevărate „câmpuri de pulbere” în vreme caldă.

În timpul căldurii intense, aceste cabluri se dilată și se lasă în jos spre vegetația extrem de uscată de dedesubt. Ceea ce poate declanșa incendii și provoca pene de curent extinse.

„Putem vedea că ar putea exista mai multe întreruperi neașteptate,” a declarat Deborah Petterson, directoarea al Neso, din Marea Britanie.

„Ne-am concentrat foarte mult pe căldură intensă, urmată de ploi abundente și incendii de vegetație, deoarece am observat această schimbare foarte rapidă în aspectele fizice ale climei, pe care industria noastră nu le-a mai întâlnit până acum,” a continuat experta.

Deși stâlpii de electricitate pot părea rezistenți la foc, ei pot fi de fapt grav afectați atât de fum, cât și de flăcări.

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Când un stâlp e învăluit într-un nor de fum sau poluare densă, poate apărea un fenomen numit „flashover”. Acesta e momentul în care particulele de carbon și ionizate din fum permit electricității să sară către sol, ca un fulger.

Această creștere bruscă de energie declanșează sistemele de siguranță ale rețelei. Astfel, întrerupe alimentarea și provoacă pene locale de curent.

Dacă incendiul ajunge efectiv la stâlp, situația poate deveni și mai gravă. Odată ce temperaturile ating un nivel critic, căldura începe să înmoaie cablurile de aluminiu. Astfel, se pot lăsa sau crăpa.

Aceste defecțiuni duc la întreruperi de curent mult mai lungi, în timp ce sunt efectuate reparații costisitoare și de durată.

Europa va avea o vară cu temperaturi extreme

Europa se confruntă acum cu unul dintre cele mai intense valuri de căldură din istorie. Ca urmare, cresc îngrijorările că penele de curent cauzate de incendii ar putea deveni mai frecvente.

Experții din mai multe țări au emis avertizări de tip „cod roșu” pentru căldură extremă.

Dacă izbucnește un incendiu, acesta s-ar putea răspândi mai repede decât pot controla autoritățile și ar putea provoca daune serioase.

Deși valul de căldură de săptămâna aceasta din vestul Europei e excepțional, experții avertizează că riscul reprezentat de incendiile de vegetație va deveni tot mai grav în viitor.

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„În climatul actual, temperaturi de vară de peste 40 de grade Celsius vor deveni posibile, iar valurile de căldură ar putea dura mai multe zile la temperaturi apropiate de 40 de grade,” a declarat profesorul Bill McGuire, expert de la University College London.

„Pe măsură ce astfel de temperaturi devin din ce în ce mai frecvente, ne putem aștepta la mii de oameni dormind pe străzi, deoarece locuințele prost izolate devin capcane de căldură, pene de curent extinse din cauza cablurilor care se lasă și se rup, haos în transport din cauza defectării șinelor, firelor aeriene și sistemelor de semnalizare,” a continuat expertul.

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