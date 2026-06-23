Fenomenul fatal care a forțat Franța să închidă un reactor nuclear. Mulți oameni deja și-au pierdut viața

Un fenomen fatal a forțat autoritățile din Franța să închidă un reactor nuclear, de teama unui potențial dezastru.

Fenomenul afectează mai multe state din Europa în această perioadă | Shutterstock

O mare parte din Europa se confruntă acum cu o „cupolă de căldură”, ce a dus la temperaturi și de 46 de grade Celsius.

În acest context, numărul deceselor crește și riscul unor dezastre devine tot mai mare, scrie Daily Mail.

Zeci de persoane și-au pierdut viața deja, potrivit autorităților, care cer cetățenilor să se protejeze de temperaturile extreme.

Din cauza valului de căldură, Franța a decis să închidă temporar un reactor nuclear, pentru a preveni un potențial dezastru.

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Fenomenul fatal care a forțat Franța să închidă un reactor nuclear

Creșterea temperaturilor e cauzată de o masă de aer fierbinte care se deplasează spre nord din Sahara, alimentată de un puternic sistem de înaltă presiune cunoscut sub numele de anticiclonul african.

Meteorologii spun că acest sistem creează așa-numita „cupolă de căldură”. Aceasta captează aerul fierbinte deasupra Europei de Vest și Centrale și permite acumularea căldurii de la o zi la alta.

În Franța, 40 de persoane s-au înecat în timp ce încercau să se răcorească de la începutul valului de căldură, pe 18 iunie, potrivit prim-ministrului Sebastien Lecornu. Acesta a precizat că decesele au avut loc „în principal în rândul tinerilor”.

Celula guvernamentală pentru situații de urgență a avertizat populația să nu încerce să se răcorească în zone nesupravegheate, precum lacuri și râuri, după decesele prin înec din weekend, printre care și o fată de 13 ani.

În mod similar, în Germania, o creștere a accidentelor fatale la înot a dus la 5 decese în weekend.

2 bărbați de 20 și 22 de ani s-au înecat în lacuri din Bavaria, iar o femeie de 79 de ani a murit în Marea Baltică. Alte accidente mortale au avut loc în lacuri din Brandenburg și Renania de Nord-Westfalia.

În Marea Britanie, furtuni și ploi torențiale au provocat perturbări extinse după ce aproximativ 3.000 de fulgere au lovit Londra în doar 2 ore.

Duminică, 2 copii mici au fost găsiți morți într-o mașină în Franța. Copiii, în vârstă de 2 și 4 ani, au fost găsiți inconștienți de mama lor în autoturismul familiei, în fața locuinței din Carpentras.

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„Cauzele decesului nu au fost încă stabilite, dar valul de căldură reprezintă principala ipoteză de investigare,” a declarat procurorul Helene Mourges, din Carpentras, unde temperaturile erau prognozate să atingă 39 de grade Celsius.

Cu o zi înainte, 3 persoane vârstnice au murit într-un cămin din Gironde, în sud-vestul Franței, din cauza temperaturilor ridicate.

La căminul pentru pensionari Pean din Paris, personalul a luat măsuri pentru a proteja rezidenții vulnerabili, distribuind constant apă.

„Nu e suficient să le pui un pahar cu apă și să le spui să bea. Trebuie să te asiguri că o fac cu adevărat,” a declarat asistenta-șefă Badra Hamadi.

Temperaturile din Europa au atins un nivel record

Agenția meteorologică națională a Franței a anunțat că noaptea de luni spre marți a fost cea mai caldă înregistrată de la începutul măsurătorilor, în 1947.

Indicatorul național de temperatură a ajuns la 21.6 grade Celsius. Recordul anterior era de 21.4 grade Celsius, stabilit pe 25 iulie 2019.

Franța a oprit un reactor al unei centrale nucleare de lângă Toulouse deoarece apa de răcire extrasă dintr-un râu apropiat devenise prea caldă.

Centrala Golfech e răcită de râul Garonne, însă temperatura apei a depășit pragul de siguranță de 28 de grade Celsius.

Temperaturile extreme sunt așteptate să persiste cel puțin până joi, iar condițiile s-ar putea agrava pe parcursul săptămânii. Cupola de căldură europeană vine după o lună mai în care mai multe țări au raportat temperaturi record pentru această perioadă a anului.

Autoritățile meteorologice au emis cod roșu pentru 49 dintre cele 96 de departamente ale Franței continentale. Oficialii din Paris au avertizat populația să evite călătoriile.

„Rețeaua de transport e supusă unei presiuni uriașe în perioadele de căldură extremă. Căile ferate nu rezistă la temperaturi de peste 50 de grade,” a declarat Valerie Pecresse, președinta regiunii Île-de-France.

Meteorologii avertizează că vremea extremă ar putea deveni la fel de gravă ca valul de căldură din 2003, care a provocat aproape 15.000 de decese în Franța.

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În Spania, unde în centrul și nord-estul țării temperaturile au ajuns la 40 de grade Celsius, autoritățile au emis numeroase avertizări meteorologice portocalii și roșii.

În Germania, unde temperaturile au atins deja 38 de grade Celsius, serviciul meteorologic DWD a avertizat asupra unor furtuni severe în estul țării, inclusiv la Berlin. În Italia, 15 orașe sunt acum sub cod roșu de caniculă, iar numărul lor va crește la 16.

Organizația Națiunilor Unite a avertizat că, în următorii 5 ani, e probabil să fie doborâte și mai multe recorduri de temperatură.

„Schimbările climatice provocate de activitatea umană au creat condițiile pentru acest eveniment. Au încărcat atmosfera cu mai multă căldură și au făcut temperaturile extreme mult mai intense decât ar fi fost în trecut,” a declarat Akshay Deoras, cercetător la Universitatea din Reading.

Un studiu a constatat că schimbările climatice cauzate de oameni au contribuit la moartea a 1.500 de persoane în Europa în timpul unui val neobișnuit de căldură din luna mai.