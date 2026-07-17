De ce doar 2% din populația Pământului are ochii verzi. Ar fi cea mai rară culoare pentru specia noastră

Experții au dezvăluit de ce doar 2% din populația Pământului are ochii verzi, care ar fi cea mai rară culoare pentru specia noastră.

Ochii verzi sunt cei mai rari de pe Pământ | Shutterstock

În timp ce ochii căprui sunt cei mai frecvenți în rândul oamenilor, se pare că cei mai rari ar fi cei de culoare verde.

Până în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, aproape toți oamenii de pe Pământ aveau ochii căprui, scrie IFL Science.

Situația s-a schimbat atunci când o mutație genetică întâmplătoare a început să limiteze producția de melanină din iris.

Astfel, a apărut gama de culori deschise ale ochilor pe care le vedem astăzi.

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De ce doar 2% din populația Pământului are ochii verzi

Verdele e cea mai rară culoare a ochilor, potrivit Academiei Americane de Oftalmologie (AAO). E întâlnită la doar aproximativ 2% din populația lumii.

Procentul e puțin mai mare în anumite țări, precum Statele Unite, unde aproximativ 9% dintre oameni au ochii verzi, însă la nivel global această culoare rămâne cea mai neobișnuită.

În această statistică nu sunt incluși ochii cu nuanțe roșiatice sau violet, care apar uneori la persoanele cu albinism.

Motivul pentru care ochii verzi sunt atât de rari ține, în cele din urmă, de genetică. Mult timp s-a crezut că o singură genă determină culoarea ochilor. De exemplu, mulți au învățat că ochii căprui sunt dominanți, iar cei albaștri sunt recesivi.

În realitate, genetica e mult mai complexă. De exemplu, nu e imposibil ca 2 părinți cu ochii albaștri să aibă un copil cu ochii căprui.

Toate culorile ochilor, de la căprui închis până la albaștri și verzi, depind, în esență, de cantitatea de melanină produsă în iris. Însă acest proces e influențat de zeci de gene care interacționează între ele într-un mod extrem de complex.

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Aproximativ 75% din culoarea ochilor e determinată de gena OCA2, care controlează producerea melaninei, principalul pigment brun închis. E implicată în maturarea melanozomilor, structurile celulare care produc și stochează melanina.

O altă genă importantă e HERC2, care există în mai multe variante. Unele dintre acestea reduc activitatea genei OCA2, ceea ce duce la o producție mai mică de melanină și, implicit, la culori mai deschise ale ochilor.

Diferitele combinații ale acestor gene interacționează într-un mod extrem de complicat.

„Știm acum că culoarea ochilor este, de fapt, o trăsătură genetică complexă, rezultată din interacțiunea câtorva gene majore și a numeroase gene minore,” scrie într-un studiu publicat în revista Eye.

Ochii verzii nu au pigment verde

În cazul ochilor verzi, persoana trebuie să moștenească o combinație foarte precisă de gene, care produce exact cantitatea necesară de pigment brun deschis.

Interesant e faptul că ochii verzi nu conțin deloc pigment verde. Nuanța lor caracteristică e influențată și de lipocrom, un pigment gălbui, solubil în grăsimi, responsabil și pentru culoarea gălbenușului de ou sau a untului. În combinație cu o cantitate redusă de pigment brun, lumina se reflectă și se împrăștie într-un anumit mod, ceea ce creează aspectul verde al irisului, potrivit AAO.

Un fenomen asemănător apare și în cazul ochilor albaștri, însă fără prezența lipocromului. Aici, absența aproape totală a pigmentului face ca lumina dispersată să reflecte în principal lungimile de undă albastre, la fel cum se întâmplă în cazul culorii cerului.

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Ochii verzi rămân însă cei mai rari deoarece obținerea acelui echilibru genetic perfect, suficient pigment brun pentru a intensifica nuanța și suficient lipocrom pentru a adăuga tonurile galbene, necesită o combinație foarte specifică de variante genetice moștenite de relativ puțini oameni, în special în anumite populații.

Deși clasificăm ochii în culori precum căprui, albaștri sau verzi, în realitate nu există 2 persoane care să aibă exact aceeași culoare a irisului. Dacă privești cu atenție un iris, vei observa un mozaic complex de nuanțe, pete și modele, aproape imposibil de reprodus identic.

Caracteristicile unice ale ochilor fiecărei persoane sunt determinate atât de complexitatea genelor implicate în pigmentarea irisului, cât și de factorii de dezvoltare și de mediu care modelează textura și structura acestuia de-a lungul vieții.