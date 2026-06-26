Persoana cu cel mai puternic țipăt din lume. Ce nivel record poate atinge doar cu vocea sa

Recent, a fost doborât recordul pentru cel mai puternic țipăt din lume și reușita e cu atât mai impresionantă cu cât forțarea vocii la acest nivel e un proces dificil.

Un bărbat a doborât recordul pentru cel mai puternic strigăt | Shutterstock

Noul record mondial a fost stabilit de Joseph McGrail-Bateup, din Canberra, Australia, care are un job ce i-a permis dezvoltarea acestor abilități.

Puțini știu cât de puternice pot fi vocile oamenilor, de fapt, dar recordul a fost doborât de mai multe ori, scrie IFL Science.

Înainte să fie doborât de Joseph McGrail-Bateup, titlul i-a aparținut lui Annalisa Flanagan, profesoară de școală primară din Belfast.

Ea a strigat cuvântul „liniște” la un nivel de 121.7 decibeli în 1994.

Articolul continuă după reclamă

Persoana cu cel mai puternic țipăt din lume

Noul record a fost stabilit de Joseph McGrail-Bateup, un crainic oficial al orașului (town crier). El a atins un nivel impresionant de 122,.4 decibeli. La prima vedere, diferența față de recordul anterior nu pare foarte mare, însă scara decibelilor e logaritmică.

Dacă un sunet e cu 20 dB mai puternic decât altul, înseamnă că e de 100 de ori mai intens. Dacă diferența e de 60 dB, vorbim deja despre un sunet de un milion de ori mai puternic.

Citește și: Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY

Urechea umană cu greu ar putea sesiza diferența dintre țipetele lui Flanagan și McGrail-Bateup, pentru că percepe doar 2 persoane care strigă extrem de tare. Dar noul record reprezintă o creștere de aproximativ 17% a energiei acustice.

Ca termen de comparație, nivelul sonor e similar cu cel resimțit lângă o ambulanță cu sirena pornită, în apropierea unui motor de avion sau atunci când pornești un ferăstrău cu lanț.

Corzile vocale ale lui McGrail-Bateup au avut însă de suferit în urma recordului.

„Nu există nicio modalitate prin care să te poți antrena pentru asta. Trebuie pur și simplu să-ți păstrezi vocea pentru ziua încercării, mai ales când e vorba despre un record mondial,” a declarat McGrail-Bateup.

„Mi-au trebuit 7 încercări doar pentru un singur cuvânt, „acum”, iar vocea mea a fost complet afectată în următoarele câteva zile. Era răgușită. A fost groaznic. Așa că nu prea ai cum să te antrenezi pentru asta. Dar e foarte distractiv când o faci,” a continuat noul deținător al titlului.

Care e cel mai puternic sunet produs vreodată de oameni

Deși e o performanță impresionantă, acesta nu e cel mai puternic sunet produs vreodată de oameni, dacă luăm în calcul și invențiile.

Acest titlu îi revine bombei nucleare Tsar Bomba, arma de 50 de megatone testată de Uniunea Sovietică la 30 octombrie 1961. Aceasta a produs un zgomot estimat la aproximativ 224 de decibeli.

Bomba avea de aproximativ 14.5 miliarde de ori mai multă energie acustică decât strigătul lui McGrail-Bateup.

Deși McGrail-Bateup a stabilit noul record, Guinness World Records i-a acordat oficial titlul pentru „cel mai puternic strigăt produs de un bărbat”. Ceea ce i-a permis lui Annalisa Flanagan să-și păstreze recordul la categoria feminină, un rezultat de care australianul s-a declarat încântat.

Citește și: De ce au mințit experții despre înălțimea reală a Muntelui Everest. Secretul ascuns acum 150 de ani

Acesta nu e, însă, primul record mondial al bărbatului în vârstă de 58 de ani, care are un set de abilități extrem de variat și chiar de modă veche.

În 2019, el a stabilit recordul pentru cel mai scurt timp necesar lansării a 10 săgeți cu arcul, reușind performanța în 60.03 secunde.

Recordul său nu a rezistat însă prea mult. A fost doborât doar 9 luni mai târziu de un băiat de 7 ani, care a fost cu nu mai puțin de 11.4 secunde mai rapid.

La rândul său, acel record a fost depășit în 2023 de Casey Wilhelm, din statul american Missouri, care a tras 10 săgeți în doar 39.53 secunde.