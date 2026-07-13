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Oamenii ar avea un „al 6-lea simț” foarte important. La ce ar ajuta, potrivit experților

Potrivit experților, oamenii ar avea un „al 6-lea simț”, care ar avea o importanță mai mare decât s-a crezut până acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 15:57 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 15:59
Simțul ar fi diferit între bărbați și femei, susțin experții | Shutterstock
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Se consideră că oamenii au 5 simțuri esențiale, însă un număr tot mai mare de cercetări arată că avem și un al 6-lea simț despre care aproape nimeni nu vorbește.

Acest simț ar putea fi la fel de important pentru starea noastră de bine ca oricare dintre celelalte, scrie Science Alert.

În ultimii ani, noi cercetări au scos la iveală faptul că trupul uman e mai complex decât s-a crezut până acum.

Printre aceste noi aspecte se numără și diferitele simțuri umane, care ar fi mai numeroase, potrivit experților.

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Oamenii ar avea un „al 6-lea simț” foarte important

Acest simț se numește interocepție și reprezintă capacitatea organismului de a detecta și interpreta propriile semnale interne.

Interocepția percepe lucruri care par „invizibile”, dar care au loc permanent. Printre acestea se numără ritmul inimii, respirația, senzația de foame sau temperatura corpului.

„Deși nu îi acordăm prea multă atenție, e un simț extrem de important, deoarece se asigură că toate sistemele organismului funcționează optim,” susțin psihologii Jennifer Murphy, de la Royal Holloway University of London, și Freya Prentice, de la University College London.

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„Acest simț ne avertizează atunci când organismul e dezechilibrat. Ne determină, de exemplu, să bem apă atunci când ne e sete sau să ne dăm jos puloverul atunci când ne e prea cald,” susțin experții.

Însă cercetătorii încep să realizeze că interocepția face mult mai mult decât să regleze nevoile biologice. Ea ar putea juca un rol important într-o serie de afecțiuni psihice, inclusiv anxietatea, depresia, tulburarea de stres post-traumatic (PTSD) și tulburările de alimentație.

Cercetările sunt încă la început, însă ideea generală e că percepția tensiunii musculare, a respirației și a ritmului cardiac ne oferă indicii importante despre faptul că o anumită situație e „sigură” sau „periculoasă”.

Atunci când acest mecanism e perturbat, el ar putea contribui la apariția unor tulburări psihice.

De exemplu, o persoană care suferă de anxietate poate deveni excesiv de conștientă de propriul ritm cardiac în timpul unei interacțiuni sociale. Ceea ce îi amplifică disconfortul în acea situație.

Simțul diferă între femei și bărbați

Analiza realizată în 2022 de Murphy și Prentice asupra a 93 de studii a arătat că interocepția diferă semnificativ între femei și bărbați. Femeile prezintă o precizie mai redusă în special la sarcinile care implică perceperea bătăilor inimii.

Potrivit experților, acest lucru ar putea explica parțial de ce anxietatea și depresia sunt mai frecvente la femei decât la bărbați începând cu pubertatea, deși subliniază că relația este complexă și încă insuficient înțeleasă.

Un experiment publicat anul acesta în revista eBioMedicine a analizat modul în care foamea influențează starea de spirit și a arătat că persoanele cu o interocepție puternică și precisă aveau mai puține schimbări bruște de dispoziție decât cele cu o interocepție slabă.

„Asta nu înseamnă că nu simțeau niciodată foamea. Pur și simplu păreau să își mențină mai bine stabilitatea emoțională,” a explicat psihologul medical Nils Kroemer, de la Universitatea din Tübingen, Germania.

Unele dintre cele mai convingătoare dovezi privind importanța interocepției provin din cercetările efectuate de experții de la UCLA asupra persoanelor cu anorexie nervoasă.

Ipoteza e că persoanele care suferă de anorexie își pierd capacitatea de a „asculta” semnalele interne de foame.

Cu o capsulă ce poate fi înghițită, cercetătorii au reușit să demonstreze că această ipoteză e corectă, chiar și după ce pacienții și-au recăpătat greutatea corporală.

„Persoanele cu anorexie nervoasă nu ignoră pur și simplu semnalele organismului,” a declarat Sahib Khalsa, neurolog și autor principal al studiului.

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„Mai degrabă, sistemul lor nervos procesează diferit senzațiile provenite din tractul digestiv, ceea ce face ca aceste semnale să fie mai greu de detectat, de interpretat și de folosit. În timp, acest lucru poate contribui la persistența simptomelor chiar și după recuperarea greutății corporale,” a continuat expertul.

Barry Smith, cercetător la University of London, susține că oamenii nu au doar 6 simțuri, ci până la 33 de simțuri diferite.

Cert e că ființele umane sunt mult mai complexe din punct de vedere senzorial decât credem. Chiar dacă încă nu avem un nume pentru toate aceste simțuri, ele influențează starea noastră de bine într-o măsură mult mai mare decât ne imaginăm.

„O mai bună înțelegere a tuturor factorilor care influențează interocepția ar putea contribui, într-o zi, la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente pentru numeroase tulburări de sănătate mintală,” au concluzionat Prentice și Murphy.

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