De ce era Nikola Tesla atât de fascinat de pisici. Ce a descoperit când a mângâiat una și cum i-a schimbat viața

Nikola Tesla, unul dintre cei mai cunoscuți inventatori din istorie, era fascinat de pisici, după ce ar fi făcut o descoperire importantă când a mângâiat una.

Un incident din copilărie cu o pisică a avut un impact profund asupra lui Tesla | Shutterstock și Profimedia Images

Nikola Tesla e cunoscut nu doar pentru invențiile sale, ci și pentru obiceiurile ieșite din comun pe care le-ar fi avut în timpul vieții.

Printre acestea se numără și o fascinație pe care ar fi avut-o pentru pisici, care l-ar fi ajutat să ajungă la o descoperire care i-a schimbat viața, scrie PBS.

Tesla s-a născut în 1856, în localitatea Smiljan, aflată azi pe eritoriul Croației. În copilărie, el avea un motan numit Macak, de care era foarte atașat.

Inventatorul a dezvăluit chiar el că pisica îl urma peste tot și petreceau mult timp jucându-se. Această relație l-a ajutat să facă una dintre cele mai importante descoperiri din cariera sa.

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De ce era Nikola Tesla atât de fascinat de pisici

Tesla a dezvăluit chiar el, într-o scrisoare din 1939, când avea 83 de ani, ce importanță a avut Macak în viața sa, potrivit Tesla Museum.

Atunci când Tesla avea 3 ani, se juca într-o seară de iarnă cu Macak, când aerul era foarte uscat. În timp ce îl mângâia pe Macak, Tesla ar fi observat că din blana sa ieșeau mici scântei, care produceau un zgomot similar cu o pocnitură.

„Ce am văzut a fost un miracol care m-a lăsat mut de uimire,” a scris Tesla. „Spatele lui Macak era o pânză de lumină, iar mâna mea a produs o ploaie de scântei pârâitoare, destul de puternice pentru a fi auzite în toată încăperea.”

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Când și-a întrebat tatăl, Milutin Tesla, ce se întâmplă, acesta i-ar fi explicat că fenomenul era electricitate, asociat cu furtunile. Se pare că incidentul a fost atât de important, încât mama inventatorului i-ar fi cerut să nu mai mângâie pisica, de teamă să nu pornească un incendiu.

„Tatăl meu era un om foarte învățat, avea un răspuns pentru fiecare întrebare. Însă acest fenomen era nou chiar și pentru el,” a continuat inventatorul. „Ei bine, a remarcat el în cele din urmă, nu este altceva decât electricitate, același lucru pe care îl vezi pe copaci în timpul unei furtuni.”

„Mama părea alarmată. Nu te mai juca cu pisica asta, a spus ea, s-ar putea să declanșeze un incendiu. Eu mă gândeam abstract. Este oare natura o pisică gigantică? Iar dacă da, cine o mângâie pe spate? Nu poate fi decât Dumnezeu, am concluzionat,” a continuat inventatorul.

Nikola Tesla a observat electricitatea statică

În realitate, Tesla a observat atunci electricitatea statică. Aceasta apare prin frecarea a 2 obiecte sau materiale, precum mâna unui copil și blana unei pisici. În anumite condiții, această electricitate poate duce la mici scântei.

Fenomenul e mai frecvent atunci când aerul e uscat, de exemplu iarna. Fenomenul era cunoscut cu mult înainte de nașterea lui Tesla, dar acesta a fost primul incident din viața sa asociat cu electricitatea care urma să îi aducă un renume la nivel mondial.

După ce a văzut scânteia pentru prima dată, Tesla ar fi devenit pasionat de electricitate. Acest eveniment l-a marcat atât de profund, încât inventatorul a dezvăluit că acest incident a avut cel mai mare impact asupra imaginației sale.

Povestea a devenit cunoscută prin intermediul scrisorii trimise de Tesla în 1939 către Pola Fotic, fiica ambasadorului iugoslav în Statele Unite, care era și ea fană a pisicilor.

Nikola Tesla a fost unul dintre cei mai importanți inventatori din ultimele secole

Deși nu a primit îndeajuns de multă atenție în timpul vieții, Tesla e considerat acum unul dintre cei mai importanți inventatori din ultimele secole.

Potrivit State Library Victoria, el a avut contribuții semnificative în dezvoltarea sistemului de curent alternativ, motoare electrice și transmiterea energiei.

Chiar dacă incidentul cu pisica sa îndrăgită nu a dus direct la o descoperire, i-a influențat imaginația și interesul legat de electricitate.

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Tesla a inventat primul sistemul care a utilizat în mod eficient curentul alternativ (AC), sistemul de electricitate folosit și astăzi. De asemenea, Tesla a dezvoltat telegrafia fără fir (înaintea lui Guglielmo Marconi), lămpile fluorescente și multe altele.

Tesla credea că tehnologia sa fără fir ar putea duce la comunicații wireless la nivel mondial și la energie gratuită. Inițial, inventatorul a primit finanțare din partea bancherului JP Morgan pentru a construi un laborator și demonstra telegrafia fără fir.

Însă Morgan și-a retras sprijinul financiar pentru proiectul lui Tesla, într-o decizie pe care o resimțim și azi. Unul dintre principiile de bază ale lui Tesla era energia gratuită, care nu e o realitate în ziua de azi, deși avem acces la tehnologie wireless.