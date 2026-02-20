Secretul tratării cancerului ar putea fi ascuns în pisici. Cum ar putea ajuta felinele la combaterea bolii

Antena Căutare
Experții cred că secretul tratării cancerului ar putea fi ascuns în pisici și folosit pentru a combate boala și în cazul oamenilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 18:26 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 18:29
Pisicile trec printr-un proces simlar cu cel al oamenilor în cazul cancerului | Shutterstock

Experții au realizat un studiu în premieră mondială legat de diferite tipuri de cancer care se găsesc la pisici.

Potrivit datelor, schimbările genetice observate ar putea trata cancerul atât în cazul animalelor, cât și al oamenilor, scrie Daily Mail.

Pentru studiu, experții au analizat diferite tipuri de tumori de la 500 de pisici ținute ca animale de companie pe 5 continente.

Astfel, au descoperit mecanismele care duc la formarea cancerului la feline și le-au comparat cu cele din corpul uman.

Secretul tratării cancerului ar putea fi ascuns în pisici

Pisicile sunt expuse la unele dintre aceleași riscuri de cancer din mediul înconjurător ca și stăpânii lor. Ceea ce înseamnă că anumite cauze ar putea fi, cel puțin parțial, comune, au spus cercetătorii.

Cercetătorii au descoperit factori similari între cancerele mamare la feline și cancerul de sân la oameni.

Descoperirile ar putea însemna că e posibilă dezvoltarea unor tratamente oncologice care să vizeze aceste modificări atât la pisici, cât și, potențial, la oameni.

„Animalele noastre de companie trăiesc în aceleași spații ca noi. Ceea ce înseamnă că sunt expuse la aceiași factori de mediu ca și noi,” a declarat profesorul Geoffrey Wood, de la Universitatea din Guelph.

Citește și: Premieră mondială pentru tratarea cancerului pancreatic. Ce metodă ar putea salva milioane de vieți

„Acest lucru ne poate ajuta să înțelegem mai bine de ce apare cancerul la pisici și la oameni, cum influențează mediul înconjurător riscul de cancer și, posibil, să găsim noi modalități de prevenire și tratament,” a continuat expertul.

Cancerul e una dintre principalele cauze de îmbolnăvire și deces la pisici. Însă se cunosc foarte puține lucruri despre modul în care se dezvoltă.

Această nouă cercetare reprezintă prima dată când tumorile canceroase la pisici au fost analizate genetic la scară largă.

Cum ne pot ajuta pisicile să găsim tratamente împotriva cancerului mai eficiente

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat aproximativ 1.000 de gene asociate cancerului la oameni în tumori și țesut sănătos provenite de la aproape 500 de pisici de companie.

Analiza a inclus 13 tipuri diferite de cancer felin. Aceasta le-a permis cercetătorilor să compare modificările genetice cu cele observate în cancerele la oameni și câini.

Ei au descoperit că, pentru unele tipuri de cancer, modificările genetice care determină dezvoltarea cancerului la pisicile domestice sunt comparabile cu cele observate la oameni.

De exemplu, carcinoamele mamare sunt un tip comun și agresiv de cancer la pisici. Cercetarea a identificat 7 gene care duc la apariția cancerului atunci când suferă mutații.

Cea mai frecventă astfel de genă a fost FBXW7. Peste 50% dintre tumorile feline prezentau modificări ale acestei gene.

Citește și: Mister din corpul uman rezolvat după 50 de ani. Cum sunt „înviate” unele celule

La oameni, modificările genei FBXW7 în tumorile de cancer mamar sunt asociate cu un prognostic mai nefavorabil, lucru similar cu ceea ce se observă la pisici.

Studiul a arătat chiar că anumite medicamente chimioterapice au fost mai eficiente în tumorile mamare feline care prezentau modificări ale genei FBXW7.

„Prin compararea cancerului între diferite specii, înțelegem mai bine ce cauzează boala,” a declarat Bailey Francis, una dintre autoarele studiului. „Acest lucru ar putea ajuta atât specialiștii din medicina veterinară, cât și pe cei care studiază cancerul la oameni. Demonstrând că, atunci când cunoștințele și datele circulă între discipline diferite, toată lumea are de câștigat.”

