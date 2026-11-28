Ești în căutarea unei cabane în Elveția? Doi proprietari oferă cazare gratuită în cantonul Valais, în schimbul unor servicii. Iată ce trebuie să faci și ce condiții este necesar să îndeplinești.

Deși pare greu de crezut, tot mai multe persoane oferă cazare gratuită în casele pe care le dețin. Acest lucru se întâmplă în tot mai multe zone turistice, unde turiștii plătesc, de regulă, sume considerabile pentru a se caza. Este și cazul Elveției, unde oamenii se pot caza gratuit dacă acceptă să facă mai multe activități la schimb.

Proprietarii unei cabane din Elveția oferă cazare gratuită

În Elveția există proprietari care caută persoane de încredere pentru a le supraveghea locuințele atunci când sunt plecați, iar în schimbul acestor servicii, persoanele selectate beneficiază de cazare fără să plătească chirie.

Doritorii trebuie să facă activități precum îngrijirea animalelor, udarea plantelor, curățenia și întreținerea proprietății în perioada în care proprietarii sunt plecați de acasă. Acest lucru aduce beneficii atât pentru turiști, care beneficiază de cazare gratuită, cât și pentru proprietarii ale căror case sunt îngrijite.

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În ce zone se găsesc cazările

În Elveția există mai multe regiuni în care se oferă cazare gratuită în schimbul îngrijirii locuinței și sunt inclusiv oferte pentru cabane situate în zone montane, la mare căutare.

Turiștii se pot caza în cantonul Valais, unde proprietarii unei cabane oferă o cameră în schimbul a aproximativ trei ore de ajutor zilnic, conform holiday4help.com. Doritorii trebuie să facă activități precum plivitul buruienilor, tăierea crengilor, tunderea gazonului și pregătirea zonelor unde sunt plantate florile din grădină.

În acest caz, proprietarii nu sunt plecați de acasă, ci doar caută persoane care să le ajute la treburile gospodărești, în schimbul cazării gratuite. Așadar, turiștii vor împărți cu proprietarii bucătăria, baia și grădina și primesc un dormitor privat.

Ce alte oferte există în Elveția

Pe site-urile de profil, așa cum este și trustedhousesitters.com, există mai multe oferte de cazare gratuită în diferite regiuni din Elveția. De exemplu, o familie oferă o casă în Zurich pentru 15 zile, în timp ce o persoană din Basel oferă cazare gratuită într-un apartament pentru a avea grijă de animalul de companie, timp de cinci zile.

Există oferte și pentru cei care vor să aibă parte de un Crăciun diferit. O familie din Basel oferă cazare gratuită în perioada 22-27 decembrie, în schimbul îngrijirii animalului de companie.