De ce îți miroase uneori gura chiar și după ce te speli pe dinți. Experții au dezvăluit adevărul neașteptat

Experții au dezvăluit de ce îți miroase uneori gura chiar și după ce te speli pe dinți, un fenomen pe care l-au observat mai mulți oameni.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 15:26 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 15:27
Experții au dezvăluit ce cauzează respirația urât mirositoare

Te-ai întrebat de ce îți miroase uneori gura chiar și după ce te speli pe dinți? Se pare că explicația e mai complexă decât se așteaptă mulți.

Uneori, mirosul neplăcut din gură poate persista chiar și cu o igienă orală bună, scrie Live Science.

Potrivit experților, în 80 - 85% dintre cazuri, cauza se află chiar în interiorul gurii.

În celelalte situații, alți factori sunt de vină pentru această problemă.

Experții au dezvăluit de ce îți miroase uneori gura chiar și după ce te speli pe dinți, fenomen ce poate avea loc din diferite motive.

Când te speli pe dinți, previi acumularea de bacterii pe resturile alimentare în descompunere care se pot bloca pe dinți sau pe gingii. Aceste bacterii produc compuși de sulf care pot provoca respirație urât mirositoare, mai ales dacă nu sunt îndepărtați prin periaj.

Dar periajul dinților nu rezolvă întotdeauna problema. Cauza principală uneori nu este în gură sau e legată de uscăciunea bucală. În aceste situații, simplul periaj nu va elimina respirația neplăcută.

O posibilă cauză, chiar și cu o igienă orală bună, e o carie dentară sau boală gingivală. Bacteriile care provoacă halitoza se pot ascunde în carii dentare. Astfel, devine dificil de îndepărtat prin periaj, pentru că se află în locuri inaccesibile. Aceste bacterii se pot adăposti în pungile adânci cauzate de boala parodontală.

O altă cauză e și gura uscată. Saliva are multe roluri, ajută la descompunerea alimentelor, la mestecat, înghițire și vorbire.

De asemenea, menține controlul în sistemul bacteriilor din gură, spală resturile alimentare și păstrează mucoasa hidratată. Când glandele salivare nu produc suficientă salivă, apare uscăciunea bucală. Aceasta favorizează acumularea bacteriilor pe dinți, ceea ce poate cauza respirație urât mirositoare și crește riscul de carii și boli gingivale. Aceasta e un posibil motiv care poate explica de ce îți miroase uneori gura chiar și după ce te speli pe dinți.

Numeroase medicamente, consumul de tutun și alcool pot duce la uscăciunea gurii.

Ce afecțiuni pot duce la o respirație urât mirositoare

Boala de reflux gastro-esofagiană e o tulburare digestivă în care conținutul stomacului se întoarce în esofag. Regurgitarea alimentelor nedigerate și a acidului gastric poate provoca respirație urât mirositoare. Boala poate cauza și arsuri la stomac, dar și un gust acru sau amar în gură.

Există și alte afecțiuni care pot duce la o respirație urât mirositoare, din cauza schimbărilor chimice din sânge sau a modificării nivelurilor de bacterii din organism.

Printre afecțiunile care pot provoca halitoza se numără diabetul, insuficiența renală, insuficiența hepatică, ulcerul și obstrucția intestinală.

Printre alte posibile cauze se numără și unele alimente, precum ceapa și usturoiul, ce pot lăsa respirația urât mirositoare chiar și după periaj.

De exemplu, mirosul de usturoi poate persista o zi sau mai mult. Odată ajuns în stomac, uleiurile trec în fluxul sanguin și ajung în plămâni, fiind eliminate prin respirație.

Un studiu din 2016 a arătat că mărul crud, salata verde crudă și frunzele de mentă pot neutraliza mirosul de usturoi.

Și fumatul poate provoca respirație urât mirositoare deoarece fumul de tutun persistă în gură. În plus, usucă mucoasa bucală și crește riscul de boală parodontală. Atât uscăciunea bucală, cât și boala gingivală pot contribui la halitoză.











