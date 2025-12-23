România a impresionat presa străină datorită rezultatelor uimitoare în reciclare. Iată ce s-a scris despre țara noastră și despre Sistemul Garanție-Returnare (SGR).

Presa străină este impresionată de succesul pe care l-au obținut autoritățile române datorită implicării cetățenilor de a returna ambalajele băuturilor pe care le achiziționează din marile magazine și nu numai.

Deși la finalul anului 2023, atunci când s-a dat startul Sistemului Garanție-Returnare, au apărut estimări conform cărora se vor efectua studii de caz pentru guverne din întreaga lume, puțini au crezut cu adevărat că acest lucru se va putea întâmpla.

Totuși, acum, la doi ani distanță de la lansarea proiectului, tot mai multe țări au anunțat că cercetează felul în care românii au abordat aceast sistem pentru a se asigura că vor putea avea parte de același succes.

Românii, campionii Europei la reciclare! Țara noastră deține cea mai mare rețea de acest tip din lume. Ce scrie presa străină

O postare făcută pe Facebook de jurnaliștii de la Good News Daily a stârnit zeci de reacții în secțiunea de comentarii după ce au publicat o informare cu privire la puterea românilor de a recicla.

Potrivit informațiilor oferite de aceștia, „în timp ce cea mai mare parte a Europei se chinuie să atingă chiar și o rată de reciclare de 70% pentru recipientele de băuturi, România a lansat cea mai mare schemă de returnare a sticlelor din lume și a zdrobit-o complet cu o rată de reciclare uluitoare de 94%”. Acest lucru nu doar că i-a făcut pe străini să scrie despre succesul nostru, ci i-a și uimit inclusiv pe cititorii articolului.

„Această națiune est-europeană tocmai a devenit campioana neașteptată a mediului pe care nimeni nu o aștepta, iar secretul lor este surprinzător de simplu. În doar un an, România s-a transformat dintr-un stat slab în materie de reciclare într-un supererou de mediu al Europei (...)” au mai scris ei, urmând să le explice cititorilor cum se procedează în țara noastră atunci când vine vorba de reciclare, dar și că „România operează acum cea mai mare rețea de acest tip din lume, cu automate în supermarketuri, centre comerciale și cartiere de pretutindeni”.

Ei au mai adăugat că românii s-au transformat în „campioni ai reciclării” datorită sistemului financiar care „funcționează ca prin magie”, rata de colectare de 94% plasând România „în fața unor puteri ale reciclării precum Germania (în jur de 90%)” și depășind „complet media UE de aproximativ 70%”.

De asemenea, ei au menționat că acest program se numărăr printre „cele mai reușite programe de mediu implementate la o scară atât de masivă”, dar și că alte țări studiază acum ce se întâmplă în România pentru a înțelege cum are loc un asemenea succes.

