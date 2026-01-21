Antena Căutare
Home News Inedit De ce nu răcești de la frig, așa cum cred mulți oameni. Experții au dezvăluit de ce ne îmbolnăvim mai des iarna, de fapt

De ce nu răcești de la frig, așa cum cred mulți oameni. Experții au dezvăluit de ce ne îmbolnăvim mai des iarna, de fapt

Experții au explicat de ce nu răcești de la frig, așa cum cred mulți oameni, deși ne îmbolnăvim mai des iarna, de obicei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 15:22 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 15:24
Experții au dezvăluit ce se întâmplă în corpul uman iarna | Shutterstock

În numeroase culturi, există ideea potrivit căreia frigul poate cauza răceală, prin diferite metode, de la purtarea hainelor prea subțiri, dormitul într-o cameră cu o temperatură scăzută și altele.

Această teorie pare reală, pentru că, de obicei, răceala apare după expunerea la frig, scrie Science Alert.

Dar noi studii au arătat că această conexiune între frig și boală e mult mai nuanțată decât se crede.

Frigul în sine nu poate cauza infecții, care stau la baza răcelilor și gripelor.

Articolul continuă după reclamă

De ce nu răcești de la frig, așa cum cred mulți oameni

Temperaturile scăzute în sine nu cauzează infecții. În schimb, influențează o combinație de factori biologici, de mediu și sociali care fac oamenii mai vulnerabili la boli respiratorii, în special în lunile de iarnă.

Răceala și gripa sunt cauzate de virusuri, nu de aerul rece. Acestea sunt virusuri precum rinovirusurile, care provoacă răceala obișnuită, și virusurile gripale se răspândesc de la o persoană la alta prin picături respiratorii sau contact fizic, indiferent de temperatura exterioară.

Dar infecțiile respiratorii sunt mult mai comune în sezonul rece, tipar observat la nivel global.

Citește și: Temperatura ideală pentru birou ca toți angajații să fie fericiți. La cât trebuie setat termostatul

Acest fenomen sezonier e cauzat parțial de modul în care temperaturile scăzute și umiditatea redusă afectează virusurile din mediu. Cercetările arată că multe virusuri respiratorii, inclusiv virusurile gripale și coronavirusurile, supraviețuiesc mai mult timp și rămân infecțioase pentru perioade prelungite în condiții reci și uscate.

Aerul uscat determină, de asemenea, evaporarea rapidă a picăturilor fine eliberate atunci când oamenii respiră, vorbesc, tușesc sau strănută. Aceasta creează particule mai mici care rămân suspendate în aer mai mult timp. Astfel, cresc șansele ca alții să le inhaleze.

Ca urmare, aerul rece și uscat ajută virusurile să persiste în mediu și le îmbunătățește șansele de a ajunge în sistemul respirator al altor persoane.

Aerul rece afectează corpul uman

Aerul rece afectează și modul în care corpul se apără împotriva infecției. Inspirarea aerului rece scade temperatura în interiorul nasului și al căilor respiratorii, ceea ce poate declanșa vasoconstricția. Acest fenomen presupune îngustarea vaselor de sânge, ceea ce reduce fluxul de sânge către țesuturi.

În mucoasa nazală și în căile respiratorii, acest flux sanguin redus poate slăbi răspunsurile imune locale. În mod normal, acestea ajută la detectarea și eliminarea virusurilor înainte ca acestea să cauzeze infecție.

Împreună, aceste efecte pot suprima primele linii de apărare ale corpului din nas și gât. Aerul rece nu creează virusuri, dar poate facilita pătrunderea acestora odată ce expunerea are loc.

Citește și: De ce ne e mai foame iarna. Experții au dezvăluit de unde vin poftele de sărbători

Mai mult, schimbările sezoniere în comportamentul uman și în mediile interioare au, de asemenea, un rol major. Vremea rece încurajează oamenii să petreacă mai mult timp în interior, adesea în contact apropiat cu alții. Spațiile aglomerate cu ventilație slabă permit acumularea picăturilor ce conțin virusuri în aer.

În timpul iernii, expunerea redusă la soare duce la producerea mai scăzută de vitamina D în piele. Vitamina D ajută la reglarea funcției imune, iar nivelurile scăzute sunt asociate cu răspunsuri imune mai slabe. Încălzirea interioară, deși esențială pentru confort, usucă aerul.

Dovezile nu susțin ideea că simpla expunere la frig, cum ar fi ieșirea afară fără haină, cauzează direct răceală sau gripă. În schimb, vremea rece acționează ca un amplificator de risc. Creează condiții care ajută virusurile să supraviețuiască, să se răspândească și să depășească apărarea corpului.

Virusurile care au evoluat în spațiu au fost trimise înapoi pe Pământ. Ce au descoperit experții i-a uimit... O tulburare metabolică „ascunsă” a fost dezvăluită de experți. De ce nu apare pe cântar...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Antena 3 Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
SpyNews Un bărbat în vârstă de 29 de ani și-a ucis fiul! Bebelușul avea cinci luni Un bărbat în vârstă de 29 de ani și-a ucis fiul! Bebelușul avea cinci luni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Virusurile care au evoluat în spațiu au fost trimise înapoi pe Pământ. Ce au descoperit experții i-a uimit
Virusurile care au evoluat în spațiu au fost trimise înapoi pe Pământ. Ce au descoperit experții i-a uimit
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
Experții cred că au găsit mormântul lui Nefertiti. Unde ar fi îngropată mama vitregă a lui Tutankhamon
Experții cred că au găsit mormântul lui Nefertiti. Unde ar fi îngropată mama vitregă a lui Tutankhamon
Gemenele actriței Tuba Büyüküstün au împlinit 14 ani. Cum arată cea mai recentă fotografie postată de mămica celebră
Gemenele actriței Tuba Büyüküstün au împlinit 14 ani. Cum arată cea mai recentă fotografie postată de... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa este de un miliard de dolari pentru un loc permanent
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa este de un miliard de... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat HelloTaste.ro
O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după câteva ore
O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mădălina Ghenea arată senzațional la 38 de ani! Acesta este secretul siluetei de invidiat! – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată senzațional la 38 de ani! Acesta este secretul siluetei de invidiat! – GALERIE FOTO BZI
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj Jurnalul
Apariție lui Emmanuel Macron a surprins internetul! Motivul pentru care a ales să poarte ochelari de soare
Apariție lui Emmanuel Macron a surprins internetul! Motivul pentru care a ales să poarte ochelari de soare Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x