Temperatura ideală pentru birou ca toți angajații să fie fericiți. La cât trebuie setat termostatul

Experții au dezvăluit care e temperatura ideală pentru birou, ca toți angajații să fie fericiți, mai ales în timpul iernii.

Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 15:14 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 15:20
O temperatură e considerată ideală pentru majoritatea angajaților | Shutterstock

Indiferent de cât de armonios e un spațiu de birouri, termostatul ar putea reprezenta o problemă, pentru că angajații au diferite preferințe atunci când vine vorba de temperatura ideală.

Acum, experții au dezvăluit care ar fi temperatura ideală pentru birou, astfel încât toți angajații să fie fericiți, scrie Daily Mail.

Această temperatură poate varia și în funcție de continent și climă, dar a fost calculată pentru majoritatea țărilor europene.

Astfel, experții au ajuns la temperatura TermoState, care e considerată ideală pentru birou.

Temperatura ideală pentru birou ca toți angajații să fie fericiți

Potrivit unui studiu realizat de experții din cadrul BOXT, angajații se simt mai fericiți, mai calmi și mai productivi la o temperatură de 21 de grade Celsius.

Experții numesc aceasta starea ideală de „ThermoState” și spun că ar putea fi cheia pentru maximizarea stării de spirit și a nivelului de vigilență.

Dacă temperatura se abate prea mult de la intervalul 19.5–20.6 grade Celsius, e posibil ca starea emoțională și fizică să înceapă să scadă.

„ThermoState e ca o încălzire centrală emoțională. Punctul în care creierul și corpul funcționează în sincron,” susține dr. Sophie Mort, psiholog.

Reglarea temperaturii nu ține doar de confortul fizic. E strâns legată de bunăstarea psihologică și influențează memoria, procesarea emoțională, răspunsul la stres și cât de relaxați sau tensionați ne simțim în mediile noastre zilnice.

„Chiar și schimbările relativ mici ale temperaturii din interior pot afecta starea de spirit, nivelul de energie, calitatea somnului și motivația, în special iarna, când rezistența emoțională e deja pusă la încercare,” a continuat experta.

Citește și: Dr. Vlad Ciurea a dezvăluit temperatura la care creierul nu mai funcționează corect

Rezultatele au arătat că reacțiile angajaților la temperatură urmează o „curbă superficială dispoziție–căldură”. Confortul și performanța ating un vârf într-un interval ideal foarte îngust.

Dacă mediul e prea cald sau prea rece, capacitatea de muncă și starea de fericire încep să scadă surprinzător de rapid.

„Există un răspuns fiziologic foarte real la temperatură,” susține dr. Mort. „A fi prea cald sau prea frig poate submina discret starea noastră mentală în moduri pe care adesea le subestimăm.”

Când temperatura a coborât sub 17 grade Celsius, cercetătorii au constatat că starea de spirit și vigilența au început să se deterioreze.

Când temperaturile au ajuns la doar 16.7 grade, oamenii au început să își piardă concentrarea și să aibă un somn mai slab.

Temperatura scăzută la birou poate afecta performanța

În 2021, un studiu a arătat că voluntarii expuși la temperaturi mai scăzute au avut reacții cognitive „semnificativ perturbate”.

Tensiunea arterială, ritmul cardiac și frecvența respirației au crescut pe măsură ce temperatura a scăzut. Ceea ce indică activarea răspunsului organismului la stres.

„Când temperaturile din interior scad prea mult, corpul intră în mod natural în modul de conservare a căldurii,” a continuat dr. Mort. „Acest lucru poate crește hormonii de stres, reduce subtil performanța cognitivă și face mai dificilă reglarea emoțională și menținerea concentrării pe termen lung, motiv pentru care multe persoane din medii reci descriu că se simt mai tensionate, distrase sau iritabile.”

Totuși, asta nu înseamnă că soluția e să dai drumul la căldură la maximum atunci când începi să te simți mai irascibil.

„Odată ce depășim zona ThermoState și ajungem la supraîncălzire, timpul de reacție și claritatea mentală încep să scadă, și pot să apară oboseala sau agitația,” susține experta.

Citește și: Câte grade ar trebui să fie în camera în care dormi pe timpul nopții, potrivit specialistului Vlad Ciurea. Ce a explicat

Când temperaturile depășesc 21.6 grade Celsius, starea de spirit și vigilența încep din nou să scadă.

La 22 de grade Celsius, cresc iritabilitatea și conflictul și apar senzații de oboseală. Acest lucru susține studiile anterioare, care au constatat că mediile prea calde pot afecta timpii de reacție și pot epuiza energia cognitivă.

Cercetările au arătat că temperaturile interioare de peste 24 de grade Celsius afectează performanța cognitivă, în special viteza de procesare.

Asta înseamnă că ridicarea temperaturii în birou ar putea fi motivul pentru care te simți somnoros și frustrat în unele zile.

Deși majoritatea oamenilor funcționează cel mai bine la temperaturi în jur de 21 de grade Celsius, există variații.

