De ce ne e mai foame iarna. Experții au dezvăluit de unde vin poftele de sărbători

Experții au dezvăluit de ce ne e mai foame iarna și de unde ar veni poftele de sărbători pentru mâncare mai grasă.

Publicat: Duminica, 28 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 18:20
Corpul nostru trece prin numeroase schimbări iarna | Shutterstock

Poate ai observat că îți este mai foame atunci când scad temperaturile și că tinzi să mănânci alimente mai bogate în grăsimi.

Potrivit experților, acesta e un fenomen natural care nu apare doar la oameni atunci când scad temperaturile, scrie pe site-ul University of Queensland.

Acest fenomen a evoluat de-a lungul milioanelor de ani pentru a ne asigura supraviețuirea în perioadele mai reci.

Din acest motiv e și un obicei răspândit în numeroase țări care au perioade friguroase.

De ce ne e mai foame iarna

Atunci când e frig, corpul nostru răspunde diferit la temperaturile mai scăzute. În primul rând, conservă căldură, pe care o trimite către organele interne pentru ca acestea să-și mențină temperatura și să funcționeze corect.

Corpul poate, de asemenea, să genereze căldură prin activități precum tremuratul, ceea ce consumă energie. Ulterior, corpul va căuta energie suplimentară prin caloriile obținute din mâncare.

În plus, atunci când mâncăm, corpul trebuie să consume energie pentru a digera, absorbi și metaboliza nutrienții. Acest proces generează căldură, ceea ce duce la o creștere a temperaturii corpului, fenomen numit „termogeneză indusă de dietă”. Totuși, cantitatea de energie folosită pentru a ne încălzi e destul de modestă.

Unele persoane au de-a face și cu o scădere de serotonină, producția căreia e legată de lumina Soarelui, ce e mai redusă iarna.

Serotonina ajută la reglarea stării de spirit, apetitului și somnului, printre altele. Când nivelul de serotonină e scăzut, poate crește senzația de foame și scade senzația de sațietate, ceea ce ne face să ne simțim mai flămânzi și mai puțin mulțumiți după masă.

Ca urmare, tindem să mâncâm mai mult în lunile mai reci. Dincolo de cantitatea de mâncare, tindem să consumăm și mâncare mai grasă.

De ce preferăm mâncarea mai bogată în grăsimi și carbohidrați iarna

Mulți dintre noi avem dificultăți să mâncăm salată iarna și ne e poftă de supă de pui. Cercetările arată că creierul nostru detectează vremea rece și caută mâncare caldă.

Mâncarea caldă oferă un sentiment de confort și căldură, esențial în lunile reci, când petrecem mai mult timp în interior.

Scăderea serotoninei a fost legată, de asemenea, de dorința de a consuma mai multe alimente bogate în carbohidrați, cum ar fi paste, tocănițe sau piure de cartofi.

Dacă noi consumăm mai multă energie în vreme rece, o parte din aceasta va fi folosită pentru a ne menține calzi. În afară de asta, caloriile suplimentare consumate sunt stocate în țesutul adipos.

Chiar dacă oamenii de azi au acces la hrană pe tot parcursul anului, unele cercetări sugerează că trupurile noastre mai păstrează instincte legate de stocarea energiei pentru lunile reci, când hrana era mai greu de găsit.

Acest comportament poate fi influențat și de factori biologici, cum ar fi schimbările hormonale care reglează apetitul și metabolismul.

Un principiu fundamental al nutriției și metabolismului e că echilibrul dintre energia din alimentele consumate și energia folosită pentru menținerea vieții și activitatea fizică afectează greutatea corporală. Aceasta înseamnă că excesul de energie nefolosit va fi stocat, de obicei sub formă de grăsime.

