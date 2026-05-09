Vârsta la care ești cel mai fericit. Perioada are loc mai târziu decât cred mulți

Experții au descoperit vârsta la care ești cel mai fericit și care sunt factorii ce influențează această stare de bine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 09 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 14:55
Mai mulți factori influențează fericirea | Shutterstock
Potrivit unui nou studiu și în ciuda percepției legate de tinerețe, se pare că oamenii se simt mai fericiți când înaintează în vârstă.

Rezultatele susțin că oamenii încep să se simtă mai încrezători în sine, mai fericiți și într-o formă mai bună în al 4-lea deceniu din viață, scrie Daily Mail.

Mulți cred că cei mai fericiți sunt indivizii de 20 de ani, dar datele contrazic această perspectivă.

Alte studii au ajuns la concluzii similare, mai ales datorită factorilor psihologici.

Vârsta la care ești cel mai fericit

Potrivit rezultatelor, 47 e vârsta la care ești cel mai fericit. Potrivit Mirandei Pascucci, terapeut dentar la TePe, firma care a realizat studiul, acest lucru se datorează faptului că oamenii încep să se concentreze mai mult pe sănătatea internă decât pe aspectul exterior.

„Pe măsură ce îmbătrânesc, mulți oameni încep să realizeze că sănătatea nu ține doar de ceea ce este vizibil”, a explicat ea. „E vorba despre cum te simți și cât de bine funcționează corpul tău.”

Pentru acest studiu, experții au intervievat 2.000 de persoane despre momentul în care consideră că sănătatea și fericirea ating apogeul în viață.

Rezultatele au arătat că aproape jumătate (47%) dintre persoanele de peste 40 de ani spun că viața devine mai sănătoasă odată cu înaintarea în vârstă, deoarece ajung să își înțeleagă mai bine corpul.

Alții spun că sunt mai conștienți de sănătatea și starea lor de bine, iar 32% afirmă că sunt mai predispuși să cumpere alimente mai sănătoase.

Pentru mulți respondenți, perioada petrecerilor și a consumului excesiv de alcool rămâne în urmă odată cu împlinirea vârstei de 40 de ani.

Peste un sfert (28%) au declarat că petrec și consumă alcool mult mai rar decât în anii 20 și 30, iar 26% spun că nepoții sau copiii îi țin activi.

În plus, aproape o treime (35%) au spus că le pasă mai puțin să-i mulțumească pe alții și se concentrează mai mult pe propria bunăstare. Ceea ce automat aduce mai multă fericire și încredere de sine.

Persoanele de peste 40 de ani sunt, în medie, mai fericite

Un factor important e că fericirea e direct corelată cu grija de sine. Un accent mai mare pe sănătate, relațiile cu cei dragi și timpul liber ajută semnificativ la o stare de fericire. În plus, ajută și la reducerea stresului.

Vestea vine la scurt timp după un alt sondaj, realizat pe peste 2.000 de persoane, a arătat că oamenii sunt considerați „bătrâni” abia de la vârsta de 69 de ani.

În cadrul acestui studiu, realizat de Seven Seas, participanții au fost întrebați când cred că începe cu adevărat bătrânețea.

Studii anterioare sugerau că aceasta ar începe încă de la 62 de ani, însă noile rezultate indică o schimbare de perspectivă.

„Deși tindem să împingem ideea de bătrânețe tot mai departe în viitor, datele arată că mulți dintre noi încă amână obiceiurile care ne ajută să îmbătrânim sănătos,” a explicat Donna Bartoli, expert în bunăstare. „Dacă 69 de ani e noul prag al bătrâneții, atunci momentul să avem grijă de sănătatea noastră nu e mai târziu, ci chiar acum.”

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans






