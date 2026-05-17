Celebra actriță din „Îngerii lui Charlie”, diagnosticată greșit cu cancer. Detalii înfiorătoare despre operația prin care a trecut

Lucy Liu, actrița din „Îngerii lui Charlie”, a vorbit recent despre experiența cutremurătoare care i-a marcat viața: în anii 90 a fost diagnosticată greșit cu cancer la sân și a trecut printr-o intervenție chirurgicală inutilă, moment care i-a schimbat radical perspectiva asupra sistemului medical.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 13:15 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 17:32
Celebra actriță din „Îngerii lui Charlie", diagnosticată greșit cu cancer. Detalii înfiorătoare despre operația prin care a trecut
Actrița Lucy Liu, ajunsă astăzi la 57 de ani, a rememorat momentele dificile prin care a trecut după ce a descoperit un nodul la sân. Vedeta a povesit că medicul i-a pus un diagnostic grav, cancer de sân, bazându-se doar pe o examinare fizică superficială, fără investigații suplimentare, precum o mamografie sau ecografie, potrivit people.com, citat de o sursă.

În acea perioadă, accesul la informație era limitat, iar încrederea în medici era absolută.

„Nu m-am gândit prea mult la asta”, a recunoscut Lucy Liu. „Dar a fost înfricoșător, pentru că la vremea respectivă erau mai puține informații disponibile, nu aveam internet”.

Din cauza fricii, actrița din „Îngerii lui Charlie” nu a mai stat pe gânduri și a acceptat intervenția chirurgicală recomandată de medic.

Lucy Liu, actrița din „Îngerii lui Charlie”, a fost diagnosticată greșit cu cancer la sân și a suferit o operație inutilă

Lucy Liu a explicat faptul că medicul „a palpat nodulul și a spus că este cancer” și nu a făcut „o ecografie sau o mamografie”. Cu toate acestea, Lucy Liu, care a jucat și în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2 ” s-a programat imediat la o operație, pentru a i se îndepărta nodulul de la sân. Ulterior, s-a dovedit că nu avea cancer, moment care a determinat-o să devină mult mai atentă, mai transmite sursa citată mai sus.

După experiența traumatizantă, Lucy Liu a devenit o voce puternică în promovarea screening-ului corect. Vedeta subliniază că depistarea timpurie și înțelegerea procedurilor medicale sunt esențiale.

Astăzi, actrița încurajează pacienții să ceară mereu o a doua opinie și să nu accepte tratamente invazive fără o documentare solidă. Înțelegerea opțiunilor medicale poate face, în opinia ei, diferența între viață și moarte, potrivit surselor citate mai sus.

