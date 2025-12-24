De ce unii oameni cred că văd extratereștri de Crăciun. Experții au dezvăluit ce cauzează fenomenul neobișnuit

Antena Căutare
Experții au dezvăluit de ce unii oameni cred că văd extratereștri de Crăciun, un fenomen care devine mult mai frecvent în perioada sărbătorilor.

Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 16:35 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 16:38
Mai multe persoane raportează că văd OZN-uri în perioada sărbătorilor | Shutterstock

Deși au loc tot timpul anului, frecvența acestor observații „extraterestre” crește de Crăciun. Acum, experții au dezvăluit de ce are loc acest fenomen.

În luna decembrie, UFO Reporting Centre primește un număr record de apeluri din partea oamenilor care cred că au văzut OZN-uri, scrie Daily Mail.

Cele mai multe astfel de apeluri au loc chiar în ziua de Crăciun.

Dar se pare că acest fenomen are o explicație simplă, potrivit experților.

Citește și: Super-Pământul pe care am putea găsi extratereștri. De ce e atât de specială această planetă

Christian Stepien, director tehnic al centrului din SUA, a spus că motivul pentru creșterea raportărilor ar putea fi spectacolele festive de artificii și lumini.

„Avem o ușoară creștere de 2 ori pe an, vara și în perioada sărbătorilor,” a declarat Ron James, de la Mutual UFO Network.

„Există câteva motive pentru care oamenii ar putea fi mai atenți. Poate că sunt liberi de la muncă, petrec timp cu familia și fac activități pe care în mod normal nu le fac, deci apar mai multe ocazii ca oamenii să întâlnească lucruri neobișnuite. Apoi, desigur, există întotdeauna Moș Crăciun și renii,” a continuat James.

„Dacă există o creștere, pot înțelege de ce. Sunt mulți oameni afară în această perioadă, la cumpărături și diverse activități,” susține expertul. „Se poate să se uite mai des spre cer, deci are sens dacă se întâmplă asta.”

Fenomenul e vechi de câteva decenii

În 2021, 75 de observații au fost raportate pe 25 decembrie. Relatările despre OZN-uri care ating un vârf în perioada sărbătorilor datează încă din Crăciunul anului 1965.

Astronautul Wally Schirra Jr. se afla la bordul misiunii Gemini 6 când a observat un „obiect” neobișnuit.

„Avem un obiect, pare un satelit care se deplasează de la nord la sud, probabil pe orbită polară. Pare că ar putea reintra în atmosferă în curând. Poate îmi permiteți să îl preiau.” a declarat atunci Schirra.

„Văd un modul de comandă și 8 module mai mici în față. Pilotul modulului de comandă poartă un costum roșu,” a scris colegul său Thomas Stafford în raport.

Controlul misiunii a intrat în alertă totală, până când Wally a început să cânte „Jingle Bells” la muzicuță și a dezvăluit că era doar o glumă.

Citește și: CIA a declasificat un dosar despre extratereștri. Ce spun documentele oficiale despre întâlnirea dintre și niște soldați sovietici

Nu există nicio dovadă oficială a existenței extratereștrilor sau OZN-urilor, dar experții cred că ne apropiem de momentul în care vom descoperi forme de viață din afara planetei noastre.

Dame Maggie Aderin–Pocock, de la University College London, o expertă cunoscută din Marea Britanie, susține că vom găsi viața pe altă planetă până în anul 2075.

În același timp, experta nu crede că vom avea de-a face cu forme de viață evoluată, ci unele primitive, cel puțin la început.

Dar acest lucru nu înseamnă că nu putem întâlni o formă de viață cu o tehnologie „mult superioară” celei pe care o avem noi, susține experta.

„În întregul univers există aproximativ 200 de miliarde de galaxii,” susține Aderin–Pocock. „Și astfel, deși anumite condiții au fost îndeplinite pentru ca viața să apară aici pe Pământ, și acesta e singurul exemplu de viață pe care îl avem, sunt absolut convinsă că există viață acolo undeva, pentru că, având atât de multe stele, atât de multe planete, de ce s-ar întâmpla doar aici?”

