De unde vine „mirosul de iarnă". Experții au dezvăluit ce se întâmplă cu aerul

Te-ai întrebat vreodată de unde vine „mirosul de iarnă”? Nu ți se pare, lunile mai reci au un miros specific, susțin experții.

Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 09:00
Aerul e diferit iarna, susțin experții | Shutterstock

Poate uneori ți se pare că aerul miroase diferit iarna. Se pare că nasul tău nu minte, potrivit experților, care au explicat ce cauzează acest fenomen.

Aerul în timpul iernii miroase uneori mai limpede și poate chiar a lemn. Dar există o explicație simplă pentru acest fenomen, scrie Reader’s Digest.

Dar mulți nu știu exact de unde vine această diferență între aerul din timpul iernii și cel din lunile mai călduroase.

Experții au detaliat exact ce se întâmplă și ce beneficii ascunse ar avea aerul rece.

De unde vine „mirosul de iarnă”

Aerul de afară începe să capete „mirosul de iarnă” atunci când temperaturile scad spre 1–2 grade Celsius, susțin experții.

„Când aerul e sub 4 grade Celsius, oamenii îl percep ca fiind mai revigorant,” susține Chad Merrill, meteorolog din cadrul AccuWeather.

Clima diferă de la o regiune la alta, dar, în general, când temperaturile ajung atât de jos, aerul miroase mai proaspăt. Mirosul specific al aerului rece de iarnă vine atât din ce simțim, cât și din ce nu mai simțim.

Citește și: Locurile în care bradul de Crăciun nu trebuie pus niciodată. Poate atrage ghinionul în casă

Iarna, nivelul umidității scade, ce duce la un contrast puternic față de vară.

„Majoritatea oamenilor consideră umiditatea scăzută ca fiind mai revigorantă pentru că aerul pare mai curat,” susține Merrill.

Cât despre miros, „motivul pentru care aerul miroase mai bine iarna e că, vara, presiunea ridicată persistă o perioadă lungă peste o anumită zonă”.

Aerul de înaltă presiune rămâne cumva „blocat”. Iar „combinat cu temperaturi foarte ridicate, poate crea poluare, deoarece poluanții sunt prinși la nivelul solului”, explică Merrill.

„Așa că este mai probabil să avem probleme de calitate a aerului vara,” a continuat expertul.

De ce miroase uneori a brad iarna, chiar și la oraș

Mai există un motiv pentru care aerul iernii miroase atât de plăcut. În umiditate scăzută, putem detecta terpene. Aceștia sunt compuși naturali parfumați din pini și alte plante.

„Terpenele din conifere, precum pinenul, devin mai pregnante în aerul rece, la fel ca și fumul de lemn din șeminee, care conține compuși aromatici percepuți ca fiind plăcuți sau nostalgici,” susține Michael Clarke, horticultor.

Coniferele eliberează mirosul lor de pădure tot anul, dar vara sunt în competiție cu tot ce înflorește, plus o mulțime de alte mirosuri plăcute și neplăcute, de la pământ umed la excremente de animale.

Din decembrie până în februarie, majoritatea plantelor sunt inactive, „ceea ce face ca aromele coniferelor să iasă mult mai mult în evidență”, spune Clarke.

Uneori, aerul rece poate avea și el un miros neplăcut, în funcție de vreme.

„Poți avea probleme de calitate a aerului și iarna, dacă masa de aer e stagnantă,” spune Merrill. „Se întâmplă mai rar decât vara, pentru că iarna curenții pun lucrurile în mișcare, astfel încât poluanții nu au timp să se acumuleze.”

Citește și: Maeștrii Feng Shui, despre influența culorilor în energia casei. În ce nuanțe să împodobești bradul în 2025 pentru prosperitate

Unele locuri sunt mai vulnerabile, precum orașele înconjurate de munți. Mai mult, acest miros de iarnă poate avea beneficii pentru sănătate.

„Mirosurile ne influențează atât de puternic pentru că simțul olfactiv are o legătură directă cu zonele creierului care gestionează emoțiile și memoria,” susține Lisa Chen, terapeut. „Un miros potrivit poate ajuta o persoană să se calmeze, să se simtă ancorată sau mai concentrată în câteva secunde.”

Pentru că aerul de iarnă e bogat în aromele rășinoase ale brazilor, pinilor și chiparoșilor, el ne amintește de natură, iar „mirosul naturii reduce stresul”.

Tradiții neobișnuite de Revelion din întreaga lume. În ce țară se aruncă mobilă pe geam...
