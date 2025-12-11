Maeștrii Feng Shui, despre influența culorilor în energia casei. În ce nuanțe să împodobești bradul în 2025 pentru prosperitate

Antena Căutare
Bradul este un simbol al Crăciunului, iar împodobirea lui este un adevărat ritual. Iată ce culori atrag prosperitatea, conform specialiștilor Feng Shui.

Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 15:50 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 15:50
Maeștrii Feng Shui explică ce influență au culorile asupra energiei din casă | Shutterstock

Decorarea bradului este una dintre cele mai îndrăgite activități de sărbători. Atmosfera caldă, festivă este întreținută de colinde, prezența celor dragi și speranța într-un an mai bun.

Este o tradiție cu o simbolistică puternică, iar maeștrii Feng Shui consideră că alegerea culorii în care împodobești bradul atrage o anumită energie.

În ce nuanțe ar trebui să împodobești bradul conform învățămintelor Feng Shui

Culorile alese pentru decorarea bradului de Crăciun pot influența fluxul energetic din căminul respectiv.

Astfel că, pentru o mai bună armonie, echilibru, stabilitate în relații sau poate prosperitate, ori noroc, trebuie să alegi nuanțele potrivite de decurațiuni.

Culorile recomandate de maeștrii Feng Shui pentru prosperitate

Conform unei surse, nuanțele potrivite pentru a atrage banii sunt:

- Auriul: un simbol al bogăției și al succesului. Această culoare ar activa energia banilor, ar amplifica încrederea în propriile decizii financiare, precum și norocul în afaceri.

- Argintiul: care oferă claritate mentală și oportunități financiare. Această nuanță face lumină în gânduri și ar fi ideală pentru cei care caută să-și reorganizeze viața în plan financiar.

- Verdele închis: un simbol al creșterii și progresului. Ar atrage energia evoluției, astfel că poate fi vorba de o renaștere în plan financiar, vitalitate pentru a te dezvolta, stabilitate financiară și noi surse de venit.

Culorile recomandate de maeștrii Feng Shui pentru dragoste și armonie emoțională

Potrivit tradiției Feng Shui, elementele Foc și Apă stimulează iubirea, legăturile afective. Astfel că, în 2025, câteva nuanțe sunt potrivite pentru a atrage aceste energii în propria viață.

- Roșu intens: simbol al pasiunii și al relațiilor durabile. Această culoare este una care reprezintă atracția, sentimentele puternice. Un semn de Foc care să întărească relațiile existente sau care să atragă energia unei noi iubiri.

- Roz pudrat: simbol al tandreței, încrederii și al echilibrului emoțional. Este o nuanță care invită la vindecare, la găsirea păcii interioare și la susținerea celor dragi.

- Alb perlat: simbol al purități, liniștii și începuturilor promițătoare. Este considerată o nuanță de tranziție, care ar curăța spațiul energetic, astfel dând oportunitatea unui nou început. De asemenea, ar amplifica încrederea în sine, sinceritatea și comunicarea.

Combinațiile de culori puternice în acest an

Potrivit maeștrilor Feng Shui, anumite combinații sunt ideale pentru iarna lui 2025, astfel încât să stimuleze energiile pozitive. Este vorba de:

- Auriu + Verde închis: pentru stabilitate financiară.

- Argintiu + Alb perlat: pentru protecție, armonie și claritate în gândire și în sentimente.

- Roșu + Roz: pentru pasiune, relații stabile și echilibru emoțional.

- Auriu + Roșu: pentru succes, noroc în carieră și vizibilitate în plan profesional.

Cum s-ar putea amplifica energia nuanțelor alese pentru decorarea bradului de Crăciun

Pentru a maximiza efectele culorilor din bradul de Crăciun, maeștrii Feng Shui recomandă ca cele mai importante decorațiuni să fie amplasate în partea superioară a copacului, simbolizând astfel ascensiunea personală. De asemenea, ar trebui folosite lumini calde, care ar activa energia pozitivă.

Totodată, este important ca bradul să nu fie decorat excesiv, păstrând ideea de echilibru și flux armonios al energiei.

Și amplasarea bradului este importantă. Ar trebui pus în partea de sud-est a casei, fiind văzută în Feng Shui precum un sector al bogăției.

mână care ține un glob și împodobește bradul
Decorarea bradului este influențată și de estetic, însă poate fi și un mod de manifestare a tot ceea ce dorești pentru viitor.

