Locurile în care bradul de Crăciun nu trebuie pus niciodată. Poate atrage ghinionul în casă

Există șapte locuri din casă în care bradul de Crăciun nu are ce să caute. Se spune că poate atrage ghinionul dacă este poziționat în aceste zone ale locuinței.

Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 16:39 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 17:21
Există șapte locuri din casă în care bradul de Crăciun nu are ce să caute | Shutterstock

Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu diferite tradiții pe care românii obișnuiesc să le respecte. Printre acestea se numără și împodobitul bradului. Dacă înainte nu se ținea cont de poziționarea lui în casă, lucrurile stau complet diferit în prezent.

Tot mai multe persoane iau în considerare regulile Feng Shui pentru a menține energia pozitivă în locuință. Cei care se ocupă cu această practică străveche au tras un semnal de alarmă cu privire la zonele în care nu trebuie amplasat bradul de Crăciun.

Poziționarea greșită a bradului poate atrage ghinion în locuință și să strice magia sărbătorilor de iarnă. De asemenea, amplasarea lui incorectă ar putea genera stări de oboseală, tensiuni și iritabilitate, potrivit click.ro.

Unde nu trebuie pus bradul de Crăciun în casă

Puțini sunt cei care știu că există șapte locuri în casă, conform practicii Feng Shui, în care bradul de Crăciun nu are ce căuta.

1. Lângă calorifere, sobe sau șeminee

Este recomandat ca bradul de Crăciun să nu fie poziționat lângă o sursă de căldură, cum ar fi calorifere, sobe sau șeminee. Se spune că focul ar putea distruge energetic copacul, stârnind epuizare emoțională, conflicte frecvente și iritabilitate în familie.

2. Lângă ușa de la intrare

Mulți aleg să pună bradul de Crăciun lângă ușa de la intrare pentru a fi văzut de toți musafirii, însă specialiștii în Feng Shui îi avertizează cu privire la acest obicei. Copacul amplasat într-o astfel de zonă poate genera stagnare, lipsă de oportunități sau senzația că lucrurile „nu mai merg”.

3. În coridoare și pasaje înguste

De asemenea, bradul de Crăciun nu are ce căuta în coridoare și pasaje înguste pentru a nu fi un obstacol în circulația energiei. O astfel de poziționare a copacului ar putea să stârnească agitație și aglomerație în zonă, dar poate induce și o stare de neliniște, conform sursei citate mai sus.

4. Lângă ușa balconului

Un brad pus lângă ușa balconului sau în curenții de aer poate genera schimbări bruște de dispoziție în casă, lipsa armoniei în familie sau instabilitate emoțională.

5. Sub aparatul de aer condiționat

Este indicat să nu poziționăm bradul de Crăciun sub aerul condiționat pentru a nu aduce neliniștea, oboseala psihică și lipsa de concentrare în casă.

6. În dormitor sau în camera copiilor

Un copac decorativ amplasat în dormitor sau camera celor mici poate afecta somnul, reduce capacitatea de concentrare și crea agitație, mai ales în cazul copiilor.

7. În baie

Legea Feng Shui precizează că este interzis să punem bradul de Crăciun în baie. Puțini știu că aceste este cel mai rău loc de amplasare al copacului. Cei care au un astfel de obicei se pot confrunta cu pierderi financiare, cheltuieli neprevăzute și scăderea vitalității.

Unde trebuie amplasat bradul de Crăciun pentru a avea parte de prosperitatea și stabilitatea financiară

Pentru a avea parte de prosperitate și stabilitate financiară, bradul de Crăciun trebuie amplasat în zona de sud-est a locuinței, conform Feng Shui. Este recomandat ca acesta să fie pus într-o cameră luminoasă, unde familia petrece mult timp.

