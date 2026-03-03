Antena Căutare
De unde vine terminația "-escu" de la numele de familie românești și care e semnificația acesteia

Multe nume de familie românești au terminația „-escu”, dar puțin știu că acest sufix ascunde o istorie mai puțin cunoscută.

Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 13:56
Sufixul "-escu" este mai mult decât o terminație a unui nume de familie, e o fereastră spre trecut. | Shutterstock

La noi în țară, sufixul „-escu” este destul de popular printre numele de familie. Uneori sufixele și prefixele numelor de familie indică locul de proveniență sau chiar meseriile celor care îl purtau. Acestea arătau legătura extrem de strânsă dintre persoanele care le purtau și familiile sau comunitățile lor.

Ce indică sufixul „-escu” care apare la unele nume de familie românești

Prelungirea numelui de familie cu un sufix a ajutat multe popoare să își transmită din tată în fiu identitatea familiilor lor și legendele locului. Unele sufixe, folosite cu precădere de mai multe popoare indo-europene, indică descendența, originea sau „fiul lui”. Printre cele mai populare sufixe internaționale se numără „-son” în engleză, „-ov” în slavă, „-ici” sau „-iuc” în alte limbi.

În limba română, sufixul „-escu” vine de la latinescul „iscus”, adesea folosit pentru a arăta decența, locul de proveniență al strămoșilor sau meseria de bază a celor din neam. Acest sufix este mai des întâlnit în sudul României, pe când în Moldova apar prefixele „A” sau „Al” pentru a indica același lucru, potrivit Click.

De exemplu, în sudul țării, numele de familie Popescu înseamnă fiul popii, pe când în Moldova numele Apopi are exact aceeași însemnătate, de fiul al popii.

Numele de familie Dumitrescu arată descendența lui Dumitru, iar în Moldova forma corespondentă poate fi Adumitriței sau Adumitrei. Pentru a arăta zona de origine, Buzoianu arată că persoana în cauză e născută în Buzău, pe când în Moldova numele care corespunde ar fi Abuzoaie.

Abia recent, în ultimele secole, oamenii au început să folosească și nume de familie pentru a se identifica mai ușor. Până atunci, ei foloseau doar prenume. În Evul Mediu, atunci când erau botezați, copiii primeau un singur prenume. De regula acesta era inspirat din numele sfinților, precum Ion și Gheorghe.

La acea vreme, pentru a putea fi deosebiți în comunitățile în care trăiau, fiecare avea câte o poreclă, dat fiind faptul că existau prea mulți oameni cu același nume. Unii dintre ei erau recunoscuți după meseria pe care o aveau, precum Ion Dulgherul sau Gheorghe Bucătarul. Pentru alții se folosea locul de proveniență precum Ion din Straja.

Sufixele și prefixele atașate la numele românești sunt menite să arate conexiunea strânsă cu strămoșii, dar și cu locul de întemeiere și origine al acelei familii.

