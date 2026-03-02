Care e diferența dintre migrenă și durere de cap. Cele 4 stadii la care trebuie să fii atent

Antena Căutare
Te-ai întrebat care e diferența dintre migrenă și durere de cap? Cele 2 afecțiuni sunt diferite și pot indica probleme diferite de sănătate.

O migrenă e diferită de o durere de cap și include 4 etape diferite | Shutterstock

O migrenă nu e doar o durere de cap mai mare. Potrivit experților, migrenele reprezintă o afecțiune neurologică, ce cauzează stare de greață și sensibilitate la lumină sau sunete, dincolo de durerea de cap.

Migrenele afectează milioane de oameni la nivel global, dar puțini știu care sunt diferitele etape ale unui astfel de atac, scrie Science Alert.

Cunoașterea celor 4 faze distincte poate ajuta la recunoașterea simptomelor, pentru a gestiona mai eficient durerea în fiecare etapă.

Experții au dezvăluit care sunt aceste etape și ce poți face în fiecare.

Care e diferența dintre migrenă și durere de cap

Prima fază a dezvoltării migrenei se numește etapa „premonitorie” sau „prodromală”. Aceasta funcționează ca o perioadă de avertizare care începe cu 24–48 de ore înainte ca un atac de migrenă să apară complet.

Această etapă e strâns legată de hipotalamus, adică partea creierului care reglează funcții esențiale precum temperatura corpului, apetitul, starea de spirit și somnul.

Citește și: Ce se întâmplă când simți „frigul în oase”, de fapt. Experții au descoperit ce se întâmplă în corp, de fapt

Atunci când o persoană are de-a face cu o migrenă, hipotalamusul e activat în mod anormal. Deoarece acesta e conectat cu alte regiuni ale creierului care au funcții diferite, această activare anormală poate perturba și funcționarea lor.

Acest lucru poate duce la simptome precum dificultăți de concentrare, pofte alimentare, iritabilitate și insomnie. Dacă observi aceste semne, ai mai multe șanse să tratezi din timp migrena.

Ce-a de-a 2-a etapă se numește „aura” și se referă la diverse simptome neurologice care afectează vederea, vorbirea sau capacitatea de a percepe senzații. Aurele vizuale, care afectează în principal vederea, sunt cele mai frecvente.

Simptomele aurei vizuale pot include lumini intermitente, forme ondulate sau zone oarbe în câmpul vizual. Aura senzorială poate provoca amorțeală sau furnicături la nivelul feței sau membrelor. În cazuri severe, unele persoane pot avea dificultăți de vorbire. Doar 30% dintre persoanele care suferă de migrene trec prin această etapă.

Migrenele presupun și dureri de cap

A 3-a fază a unei migrene e etapa durerii de cap. În acest moment, oamenii resimt de obicei o durere care zvâcnește în cap, alături de alte simptome precum greață și sensibilitate la lumină și sunet.

Această fază durează, de regulă, între 4 și 72 de ore dacă nu e tratată. Atunci când diferite rețele cerebrale sunt activate în timpul unei migrene, pot să apară și alte simptome pe lângă durerea de cap.

Când bulbul rahidian e activat într-un mod anormal, pot apărea greața și vărsăturile. Nervul trigemen, responsabil pentru perceperea senzațiilor la nivelul feței, poate deveni și el activat. Acest lucru determină eliberarea unor substanțe chimice pe care creierul le poate percepe ca durere.

Ultima fază e unei migrene e „postdromul”, cunoscută și drept „mahmureala de migrenă”. În această fază de recuperare, creierul depune eforturi pentru a reveni la funcționarea normală. De aceea, e posibil să vă simțiți mai obosiți sau să aveți dificultăți de concentrare după un atac de migrenă.

Citește și: Cum îți schimbă alcoolul creierul. Experții au dezvăluit transformările profunde

Dacă ai simptome previzibile, mai ales în faza premonitorie, e bine să folosești medicamente pentru durere sau împotriva greței. Astfel, poți trata simptomele încă de la apariție. De asemenea, poate fi un semnal că trebuie să vă odihniți, ideal înainte de instalarea durerii de cap.

Dacă aveți mai mult de patru atacuri de migrenă pe lună, poți lua în considerare tratamentul preventiv. Acesta constă de obicei în medicamente administrate zilnic, care ajută la controlul nivelului de bază al durerii de cap.

Pentru femeile care au migrene cu aură, experții le recomandă să discute cu medicul, pentru că ar putea fi necesar un alt tip de tratament.

