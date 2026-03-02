Ce se întâmplă dacă adolescenții renunță la băuturile răcoritoare cu zahăr. Efectul pe care puțini l-ar ghici

Antena Căutare
Experții au dezvăluit ce se întâmplă dacă adolescenții renunță la băuturile răcoritoare cu zahăr, cu un efect neașteptat.

Publicat: Luni, 02 Martie 2026, 15:05 | Actualizat Luni, 02 Martie 2026, 15:09
Experții recomandă reducerea consumului de băuturi zaharoase | Shutterstock

În ziua de azi, anxietatea afectează 1 din 5 adolescenți, ceea ce are un impact asupra vieții sociale, performanței la școală și bunăstării.

În multe situații, afecțiunile de anxietate care apar în adolescență continuă și atunci când oamenii devin adulți, scrie Science Alert.

Mai mulți factori din implicați în riscul de apariție a anxietății, precum cei biologici, genetici și de mediu.

Dar noi studii susțin că și dieta poate avea un rol semnificativ atunci când vine vorba de influențarea sănătății mintale.

Ce se întâmplă dacă adolescenții renunță la băuturile răcoritoare cu zahăr

Unele alimente, precum fructele, legumele și acizii grași omega-3, au fost asociate cu simptome mai reduse de anxietate.

Pe de altă parte, dietele bogate în zaharuri au fost asociate cu o sănătate mintală mai slabă în rândul adolescenților. Zaharurile libere includ zahărul adăugat în alimente și băuturi, precum și zaharurile prezente în mod natural în miere, siropuri și sucuri de fructe și legume.

Experții recomandă ca zaharurile libere să nu reprezinte mai mult de 5% din aportul zilnic de calorii. Adolescenții consumă, de obicei, cea mai mare cantitate de zahăr liber dintre toate grupele de vârstă, uneori până la 20% din aportul lor energetic zilnic total. O mare parte din această cantitate provine din băuturi răcoritoare cu zahăr.

Un nou studiu a scos la iveală faptul că un consum de băuturi zaharoase ar putea fi asociat cu niveluri mai ridicate de anxietate la adolescenți.

Această analiză a combinat date din mai multe studii anterioare care au analizat cantitatea de băuturi zaharoase consumată de adolescenți și nivelul lor de anxietate. Dintre cele 9 studii incluse, 7 au identificat o legătură clară între consumul de băuturi zaharoase și anxietate.

Studiile au implicat tineri cu vârste între 10 și 19 ani. Consumul de băuturi zaharoase a fost, de regulă, măsurat prin chestionare. Aceste băuturi au inclus sucuri carbogazoase, cola, sucuri de fructe îndulcite, băuturi lactate îndulcite, băuturi energizante și ceai sau cafea îndulcite.

Rezultatele studiului au arătat o asociere pozitivă semnificativă. Adolescenții care consumau cantități mari de băuturi zaharoase aveau cu 34% mai multe șanse de a fi diagnosticați cu o tulburare de anxietate.

Experții recomandă reducerea consumului de băuturi zaharoase

E posibil ca anxietatea să îi determine pe adolescenți să consume mai multe băuturi dulci. Studiul nu a investigat și cauzalitatea dintre acești factori, doar asocierea.

Alți factori, precum nivelul de educație și venitul familial, influențează atât sănătatea mintală, cât și consumul de băuturi zaharoase.

Axa intestin-creier, rețeaua care leagă creierul de intestin, ar putea juca și ea un rol în legătura dintre consumul de băuturi zaharoase și anxietate. Totuși, sănătatea intestinală e influențată de numeroși factori, inclusiv dieta generală, nivelul de stres și somnul. Toate sunt, la rândul lor, asociate cu anxietatea.

Experții recomandă ca adolescenții și adulții să consume cel mult 30 de grame de zahăr pe zi (aproximativ 7 lingurițe). O singură doză de băutură carbogazoasă poate conține aproximativ 35 de grame de zahăr. Astfel, reducerea consumului de astfel de băuturi e o metodă eficientă de a rămâne în această limită.

Există și alte modalități practice de a reduce consumul de băuturi dulci. De exemplu, puteți bea apă minerală sau apă carbogazoasă cu o felie de lămâie, castravete, fructe de pădure sau mentă pentru a obține aromă naturală fără zahăr adăugat. Băuturile zaharoase pot fi înlocuite cu apă, lapte sau alternative fără zahăr.

