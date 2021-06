Descoperire inedită în lumea științei. Ce au găsit savanții în gura unei moluște

Cercetătorii de la Universitatea Northwestern au făcut o descoperire nemaivăzută chiar în gura unei moluște, mai precis, printre dinții acesteia, potrivit scitechdaily.com.

Înainte de aceste descoperiri, mineralul santabarbarit se găsea numai printre roci și stânci, iar faptul că acum a fost identificat și în gura unei moluști i-a lăsat perplecși pe cercetători.

Citește și: Tabloul care îi face pe oameni să se întrebe dacă există călătoria în timp. Ce detaliu a ieșit la iveală

Această descoperire îi va ajuta pe savanți să înțeleagă cum de o moluscă este capabilă să mestece și să se hrănească cu roci.

Rare Mineral Discovered in a Living Organism for the First Time - https://t.co/NuRGXK4pxc

„Acest mineral a fost găsit de-a lungul timpului doar în cantități foarte mici în interiorul unei roci. Până acum nici nu s-a pus problema să fi existat în interiorul unei vietăți”, declară un savant al universității precizată mai sus.

Citește și: Cum arăta rățoiul Donald la început. S-au împlinit 87 de ani de la apariția personajului Disney

„Acest mineral i-ar fi făcut dinții și mai puternici decât înainte”, mai spune cercetătorul, având la baza declarațiilor studiile efectuate asupra acestei descoperiri. Molusca despre care fac aceștia referire se numește „chiton” și este foarte des studiată, în special pentru capacitățile sale de a distruge cu dinții diverse roci pentru a căuta mâncare.

A Northwestern research team discovered a rare mineral hidden inside the teeth of a chiton, a large mollusk found along rocky coastlines. Before this strange surprise, the iron mineral had only been documented in rocks. https://t.co/WEb5iocL0c