Diferența dintre atleții olimpici și oamenii obișnuiți. Cum reușesc performanțele fantastice la competiții

Diferența dintre atleții olimpici și oamenii obișnuiți e mai complexă decât își imaginează mulți, cu numeroși factori care sunt implicați în proces.

Atleții olimpici își duc adesea corpul la limitele biologiei umane în pregătirea pentru competiții apreciate de milioane de oameni.

Participarea la olimpiadă presupune o viață de antrenament, dincolo de alte sacrificii menite să le transforme corpul și rezistența, scrie UC Health.

O astfel de pregătire e esențială atunci când câteva milisecunde pot face diferența dintre aur șși argint.

În același timp, atleții olimpici se bazează și pe alți factori pentru a avea cariere de succes.

Diferența dintre atleții olimpici și oamenii obișnuiți nu se rezumă doar la disciplină, dietă și nenumăratele ore de antrenament. Acestea sunt, desigur, importante, dar mulți atleți au un fundament genetic care îi ajută.

Fiecare sport are un tip de corp care funcționează cel mai bine în competiție. Un halterofil are nevoie de masă musculară și forță explozivă pentru a ridica o halteră de pe podea și a o arunca deasupra capului. Un jucător de fotbal, prin comparație, are nevoie de viteză și rezistență pentru a face față unui meci de 90 de minute.

Cercetările arată că șansele ca cineva să aibă combinația perfectă de caracteristici fizice pentru sport pot fi de până la una la 20 de milioane. Asta include totul, de la forța musculară la capacitatea pulmonară și capacitatea de recuperare, plus multe altele între aceste extreme. Cu alte cuvinte, șansele de a câștiga marele premiu la loterie sunt mai mari.

Chiar și diferențele subtile de corp în cadrul aceluiași sport pot face o diferență uriașă. Cercetătorii au găsit o legătură între greutatea alergătorilor și tipurile de curse.

Maratoniștii sunt de obicei mai supli și mai scunzi decât cei care aleargă pe distanțe scurte, care au nevoie de viteză explozivă. Asta îi ajută să învingă gravitația și să își mențină performanța pe distanțe lungi.

Antrenamentul e mai important decât genele

Chiar și așa, per total, experții susțin că antrenamentul și urmarea unui program strict sunt mai importante decât acest fundament genetic.

Ca urmare, experții cred că și oamenii obișnuiți pot beneficia de pe urma integrării unora dintre aceste principii în viața lor.

Începutul unui stil de viață activ nu trebuie să consume ore în fiecare zi. De fapt, poți obține rezultate foarte bune începând cu aproximativ 30 de minute de exerciții în majoritatea zilelor săptămânii, susțin experții

Consecvența va aduce cele mai bune rezultate, mai ales dacă participi la activități care îți plac. Poți chiar să îți împarți cele 30 de minute de mișcare în segmente de 10 sau 15 minute la începutul și la sfârșitul zilei, apoi să crești treptat pe măsură ce progresezi.

Un alt factor important e alegerea unui obiectiv și depunerea efortului pentru a-l atinge. Cele mai multe rezultate apar în timp, așa că e necesară și răbdarea. Integrarea unor astfel de principii în viața de zi cu zi e esențială pentru un stil de viață sănătos, care presupune mai multă mișcare.