Ce s-ar putea întâmpla cu oamenii pe Marte. Experții au dezvăluit riscul real asupra corpului

Experții au dezvăluit cum ar suferi corpul uman pe Marte, în contextul planurilor ambițioase ale lui Elon Musk de a coloniza Planeta Roșie.

Publicat: Luni, 09 Februarie 2026, 17:36 | Actualizat Luni, 09 Februarie 2026, 17:38
Oamenii ar putea avea probleme de reproducere pe Marte | Shutterstock

Planeta Marte e văzută drept următoarea frontieră în explorarea spațială, dar planurile mărețe ale unor miliardari precum Elon Musk ar putea avea o problemă notabilă.

Aceasta se referă la efectul pe care locuitul pe Marte l-ar putea avea asupra corpului uman, scrie Daily Mail.

Chiar dacă Musk susține că o colonizare a planetei Marte e posibilă până în 2050 - estimare contestată de experți reali - adevărul ar putea fi altul.

O prezență permanentă pe Marte ar fi problematică la nivel biologic, susține Scott Solomon, profesor din cadrul Universității Rice.

Cum ar suferi corpul uman pe Marte

În cartea sa, Becoming Martian: How Living in Space Will Change Our Bodies and Minds, Solomon susține că una dintre cele mai importante întrebări e dacă oamenii se pot reproduce în afara Pământului.

Nu se știe dacă un copil ar putea fi născut în spațiu sau pe o altă planetă, unde gravitația e mai slabă sau inexistentă. Mai mult, nivelurile de radiații sunt mult mai ridicate decât pe Pământ, unde ne protejează atmosfera.

În Becoming Martian, Solomon explică faptul căexistă foarte puține cercetări despre cum ar arăta dezvoltarea unui făt și nașterea într-un mediu cu gravitație scăzută.

Impactul evolutiv al suraviețuirii pe Marte timp de mai multe generații e, de asemenea, necunoscut. Solomon crede că e probabil ca oamenii care evoluează pe Marte să devină mai mici și să nu mai poată reveni pe Pământ.

Citește și: Cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut. Experții NASA au dezvăluit ce s-a întâmplat cu viețuitoarele de pe Planeta Roșie

„Ne aflăm într-un moment în care se scrie istorie, în sensul că oamenii chiar împing limitele și merg tot mai departe în spațiu,” a declarat Solomon.

Pentru carte, Solomon a vorbit cu zeci de experți de la NASA, SpaceX și alte agenții sau companii axate pe explorarea spațiului. În acest proces, a spus că una dintre cele mai mari surprize a fost „cât de puține știm despre reproducerea în spațiu”.

„Ideea de a construi o așezare, un oraș, pe o altă planetă sau undeva în spațiu presupune, într-un fel, că oamenii pot merge acolo, pot avea copii și pot întemeia o familie,” a declarat profesorul. „Putem avea copii pe Marte? Cred că aceasta e încă o întrebare deschisă.”

„Și dacă răspunsul e nu, sau dacă răspunsul e da, dar există probleme, cred că trebuie să știm asta înainte să începem cu adevărat să mergem mai departe cu planurile de a crea așezări dincolo de Pământ,” a continuat Solomon.

De ce reproducerea ar putea fi dificilă pe Marte

Gravitația pe Marte e de aproximativ o treime din cea de pe planeta noastră. Există numeroase cercetări despre astronauții care au petrecut timp în spațiu, iar acestea arată că densitatea osoasă scade în medii cu gravitație redusă.

Asta înseamnă că o femeie marțiană ar avea oase mai fragile, ceea ce ar putea fi o problemă serioasă la naștere.

„Știm că nașterea e deja riscantă, așa că ne putem imagina un scenariu în care femeile născute pe Marte ar avea un risc și mai mare de complicații în timpul nașterii,” susține Solomon.

Citește și: NASA a dezvăluit noii astronauți. Unul dintre ei va fi prima persoană care va ajunge pe Marte

Profesorul a mai menționat că mediul cu gravitație scăzută de pe Planeta Roșie ar putea crea o presiune evolutivă care să favorizeze oamenii cu oase mai dense, „astfel încât, practic, să își poată permite să piardă din densitatea osoasă pe măsură ce îmbătrânesc”.

Solomon a explicat apoi că, în opinia sa, e probabil ca marțienii să devină mai mici decât pământenii din cauza altor presiuni evolutive de pe Planeta Roșie.

„Știm că pe insulele de pe Pământ animalele devin adesea mai mici sau mai mari, iar asta este cunoscut drept ‘regula insulei’,” a spus el. „E posibil să vedem fie marțieni mai mari, fie mai mici. Eu am argumentat că e mai probabil să fie mai mici din mai multe motive, unul dintre ele fiind că, cu cât ești mai mic, cu atât ai nevoie să consumi mai puține resurse. Și mai ales în primele zile ale unei colonii pe Marte, acele resurse ar putea fi foarte limitate și ar putea exista un avantaj în a avea nevoie de mai puține.”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

