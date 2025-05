DVD-urile vechi care acum costă o avere. Ce sume fantastice poți obține dacă le ai acasă

Experții au dezvăluit DVD-urile vechi care acum costă o avere și ar putea aduce sume fantastice celor care le țin acasă de ani întregi.

Multe persoane n-au mai băgat în seamă DVD-urile vechi de ani întregi, așa că nu știu că acum unele dintre ele costă o avere.

Experții au dezvăluit top 15 DVD-uri care ți-ar putea aduce cei mai mulți bani, dacă te-ai hotărî să le vinzi, scrie Daily Mail.

Deși DVD-urile nu reprezintă o tehnologie atât de veche, deja nu mai sunt folosite foarte des.

Ca urmare, unele colecții de DVD-uri vechi, care uneori stau și adună praf, abandonate în sertare, ar putea fi vândute pentru sume considerabile.

DVD-urile vechi care acum costă o avere

Experții au dezvăluit DVD-urile vechi care acum costă o avere, cu unele dintre cele mai cunoscute producții din ultimele 2 decenii, dar și proiecte mai obscure, dar care sunt căutate de colecționari.

Un exemplu e colecția întreagă DVD Carry on, care include toate cele 31 de filme create în 34 de ani. Această colecție e la mare căutare în Marea Britanie, unde prețul mediu de vânzare e de 350 de lire sterline.

În top se mai află o producție din Marea Britanie, celebrul Monty Python And The Holy Grail. DVD-ul ediție limitată poate fi vândut cu 300 de lire sterline.

Colecția Blade Runner Ultimate Collector's Edition Briefcase se poate vinde tot cu 300 de dolari. Același preț îl are și seria întreagă de DVD-uri cu celebrul The Godfather.

Potrivit lui Tracy Martin, expertă în colecții, în funcție de raritatea unui DVD, aceste sume pot să crească.

„Valoarea unui obiect de colecție poate fi determinată de raritate, diferite variante ale modelului de bază sau anomalii. Precum o greșeală gramaticală tipărită pe carcasa DVD-ului sau cărții. La acestea se adaugă și nostalgia. Oamenii își cumpără amintirile din copilărie, ediții limitate. Și totul ține de cerere și oferă,” a declarat Martin.

„Există multe motive pentru care un obiect devine de colecție,” a continuat experta. „Oamenii nu își dau seama mereu că dețin lucruri de valoare. Din acest motiv, vin la experți cum sunt eu sau fac propria cercetare online.”

„Trebuie să te asiguri întotdeauna că obții cel mai bun preț posibil pentru obiectul de colecție. Și să vezi pentru ce sume au fost vândute obiecte similare în trecut,” a continuat Martin.

Printre DVD-urile vechi care acum costă o avere se numără și The Avengers ’62-64 Emma Peel Mega Set. Acesta se poate vinde cu 275 de dolari. Ediția limitată, în cutie de lemn a versiunii The Wicker Man din 1973 costă 225 de dolari.

Pe listă se mai află și DVD-urile blu-ray pentru The World At War, Antologia DVD The Beatles și colecția Just The Shows a Red Dwarf.

Unde poți cumpăra DVD-uri rare

Martin are sfaturi și pentru cei care vor să cumpere DVD-uri vechi, de colecție, pentru a te asigura că plătești o sumă potrivită. Aceleași sfaturi pot fi aplicate și celor care vor să își vândă obiectele de colecție.

„Găsește cea mai bună platformă de vânzare, poate să fie un site de licitații sau un magazin online,” a declarat Martin. „Eu prefer licitațiile care includ colecții, pentru că există opțiunea unei vizibilități mondiale. Și există o șansă mai mare ca oamenii să liciteze înainte să expire termenul. Oamenii adoră un termen.”

Cei care vor să vândă DVD-urile vechi sunt sfătuiți să caute platforma ideală pentru o astfel de tranzacție. Dacă aleg calea licitațiilor, Martin îi sfătuiește să decidă un preț rezonabil și să scoată obiectele la licitație cu o sumă de rezervă. Astfel, nu există riscul să se vândă cu mai puțin decât vor.

Mai mult, momentul în care se încheie licitația e important. Martin sfătuiește să scoți un obiect la licitație cu termenul duminică seara, între 8 și 9. Pentru că cei mai mulți oameni sunt „acasă și se relaxează pe Internet”.