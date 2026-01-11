Antena Căutare
Le-a fost anulată nunta, după ce și-au scris jurămintele cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Motivul din spatele deciziei

Magistrații au decis anularea unei nunți. Iată care a fost motivul.

Publicat: Duminica, 11 Ianuarie 2026, 11:30
Motivul din spatele deciziei Instanței | Shutterstock

Judecătorii din Olanda au decis să anuleze o cununie. Mirii, care au dorit o ceremonie relaxată, au fost surprinși de ce s-a întâmplat.

De ce le-a anulat Instanța căsătoria

În aprilie 2025, la Zwolle, în nordul ţării, un cuplu a cerut unui cunoscut să le oficieze căsătoria, în calitate de ofiţer de stare civilă provizoriu. Acest lucru este permis în anumite condiţii în Ţările de Jos, în prezenţa unui ofiţer de stare civilă adevărat al comunei, potrivit news.ro.

Deoarece mirii doreau o ceremonie relaxată, acest cunoscut a redactat un discurs cu ajutorul ChatGPT, se arată în hotărârea tribunalului din Zwolle, publicată în cursul zilei de marţi.

„Promiţi să fii alături de (numele femeii, nedivulgat din motive de confidenţialitate) astăzi, mâine şi pentru totdeauna?” a fost întrebat bărbatul în timpul ceremoniei.

„Să râdeţi împreună, să creşteţi împreună şi să vă iubiţi indiferent de ce se va întâmpla? Să vă susţineţi în continuare, să vă tachinaţi, să vă sprijiniţi unul pe celălalt, chiar şi în momentele dificile?” a fost întrebată femeia.

Apoi, cuplul a fost declarat „nu doar soţ şi soţie, ci mai ales o echipă, un cuplu nebun, iubirea celuilalt şi căminul celuilalt”.

Tocmai acest discurs a făcut ca întreaga ceremonie de căsătorie să nu fie conformă cu legea.

„Discursul menţionat mai sus demonstrează că bărbatul şi femeia nu au făcut declaraţia prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul civil olandez”, a hotărât justiţia.

Acest articol prevede că viitorii soţi declară că vor îndeplini toate obligaţiile legale legate de căsătorie.

„În consecinţă, căsătoria dintre bărbat şi femeie nu a fost oficializată. Aceasta înseamnă că actul de căsătorie a fost înregistrat în mod eronat la starea civilă”, se arată în hotărârea justiţiei.

Potrivit cuplului, eroarea a fost independentă de voinţa lor, iar ofiţerul de stare civilă prezent nu le-a semnalat-o în timpul ceremoniei.

Susţinând că pierderea datei căsătoriei a avut un impact emoţional important, cuplul a solicitat instanţei să îi permită să păstreze data iniţială a căsătoriei sau să o recunoască administrativ ca atare.

mireasă și mire
„Instanţa înţelege importanţa pe care o are pentru bărbat şi femeie data căsătoriei care figurează în act, dar nu poate ignora legea”, a estimat justiţia, intransigentă.

