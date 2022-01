Ea are 22 ani, iar el are 54, dar diferența de vârstă dintre ei nu a contat, nici măcar când părinții s-au opus.Cum arată cuplul

Vanessa avea doar 19 ani pe când l-a întâlnit pe Geza Szabo, în vârstă de 50 ani, care îi era antrenor de tenis. Femeia din Maidstone, Kent, l-a întâlnit pe cel care avea să îi devină soț în 2018, la o competiție de tenis.

La început, cei doi au fost prieteni, dar la 5 luni după ce s-au cunoscut, Geza a invitat-o la o întâlnire pe Vanessa și prietenia lor s-a transformat într-o relație. Părinții fetei, când au aflat, i-au spus fiicei lor că nu sunt de acord cu acestă relație pentru că ei cred că antrenorul o vrea pe Vanessa doar ca pe o “soție trofeu”.

Vanessa și Geza, cuplul cu o diferență de vârstă de 32 ani

De atunci, cei doi s-au căsătorit, în ciuda diferenței de vârstă de 32 ani, și au acum și un copil.

“Chiuleam de la școală când ne-am întâlnit la o competiție de tenis de msă. Nu a fost dragoste la prima vedere, pentru că am crezut că el e un pic prea arogant”, a povestit Vanessa, potrivit Daily Mail.

“Când l-am privit, am văzut doar că era încrezător și că putea bate pe oricine la tenis, pentru că el credea că ar putea fi singurul câștigător. Cu toate acestea, nu ne-am gândit unul la altul ca fiind persoana potrivită cu care să începem o relație. Mai târziu, când am început să ne cunoaștem mai bine și am vorbit online, nu realizam că noi avem sentimente unul pentru altul. Simțeam că suntem importanți unul pentru altul”, a mai adăugat tânăra.

Tânăra mămică de 22 ani a mai povestit că a simțit că e atrasă de el pentru că a fost sincer cu ea încă de la început, a arătat că o respectă și mereu i-a demonstrate că poate avea încredere deplină în el. Mai mult decât atât, simțul lui al umorului a făcut-o pe Vanessa să se îndrăgostească și mai tare.

Chiar dacă l-a început era speriată și își punea o mulțime de întrebări, neștiind dacă relația lor avea să meargă sau nu, cu timpul femeia a înțeles că nu avea de ce să își facă griji.

Familia ei își făcea griji, spunând că diferența de vârstă dintre ei e prea vizibilă și că e posibil ca Geza să o fi luat de soție doar pentru a se lăuda cu o nevastă tânără. Vanessa, de cealaltă parte, știa că sentimentele soțului ei sunt sentimente sincere. Prin urmare, în ciuda eforturilot părinților Vanessei de a-I despărți pe cei doi, Vanessa și Geza au rămas împreună, demonstrându-le tuturor că relația lor este una puternică.

Ce părere au avut părinții Vanessei despre relația ei

“Părinții mei nu au fost prea încântați când le-am spus că am sentimente pentru Geza. Mi-au spus că sunt naivă pentru că dacă el a acceptat să fie într-o relație cu mine, cu siguranță mai fusese și în alte relații cu femei mult mai tinere decât el în trecut.

Ei au încercat să mă manipuleze, spunându-mi că aș putea să întâlnesc pe cineva de vârsta mea. De asemenea, ei mi-au spus că o să regret această relație peste 10 ani”, a povestit Vanessa.

În ciuda tuturor piedicilor, Vanessa și Geza nu au lăsat pe nimeni să stea în caleaa fericirii lor și le-au demonstrat celor din jur că vârsta e doar un număr.

“Am adus pe lume primul copil, pe Henrik, pe 27 august 2020, după 2 ani de relație”, a mărturisit tânăra mămică.

Vanessa și Geza s-au logodit pe 29 august 2019 și s-au căsătorit 2 zile mai târziu. El cerut-o de soție în Paris, lângă Turnul Eiffel.

