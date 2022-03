Ea e cea mai frumoasă femeie mecanic din lume! Bărbații stau și o admiră când le repară mașinile

Tânăra are 26 de ani, are un trup de invidiat și se pricepe de minune la reparat mașini, marea ei pasiune fiind motoarele. Toate acest calități i-a determinat pe mulți să o supranumească „cel mai sexy mecanic din lume”.

Cine e și cum arată cea mai sexy femeie mecanic din lume

Tantin Legaspi Meneses este din Filipine și este o adevărată vedetă pe internet, după ce mulți au „încoronat-o” ca fiind cel mai sexy mecanic din întreaga lume.

Blondina reușește să atragă privirile tuturor cu modul în care arată și, nu de puține ori, cei din jur îi fac complimente pentru fizicul său de invidiat. Ceea ce este însă cu a

Citește și: Charmane Isabella este considerată "prea frumoasă" ca să fie șofer de autobuz. Ce spun călătorii când o văd că poartă machiaj

Avea 15 ani atunci când a pus mâna pentru prima dată pe rangă și, de atunci, hobby-ul său s-a transformat într-o adevărată meserie. Bărbații sunt extrem de uimiți atunci când ajung la service și realizează cine urmează să le repare mașina. Unii, ceva mai îndrăzneți, încearcă să îi facă tot felul de complimente sau să îi adreseze cuvinte îndrăznețe.

Totuși, Tantin Meneses spune că nu o deranjează aceste lucruri, fiindcă le ignoră și își vede de treburile ei și de meseria pe care și-a ales-o și pe care o practică zi de zi cu pasiune.

Citește și: O tânără a găsit dimineața pe mașină un bilet cu un mesaj neașteptat. Când a înțeles ce se întâmplă, femeia s-a enervat

„Nu am nevoie de laude sau de validare din partea nimănui. Prefer să stau singură și să lucrez. Bărbații care vin să se uite la mine cum lucrez încearacă să intre în vorbă și să pună tot felul de întrebări, eu doar vreau să termin repede treaba fără ca nimic să nu-mi distragă atenția. Pur și simplu am învățat să ignor aceste comentarii. Nu am devenit mecanic pentru bărbați sau ca să impresionez pe cineva. Am făcut-o pentru mine. Nu mă las afectată de comentariile celor din jur”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Tantin Meneses era în liceu atunci când a realizat ce meserie vrea să aibă, însă profesorii nu au luat-o în serios. La 19 ani a făcut un curs de specialitate și acum lucrează în propriul service. În timpul liber, tânăra din Filipine este și model.

Noua provocare din competiție: stilurile de dans ▶ Vezi ce echipă a fost eliminată în noul episod, în AntenaPLAY