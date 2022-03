O tânără a găsit dimineața pe mașină un bilet cu un mesaj neașteptat. Când a înțeles ce se întâmplă, femeia s-a enervat

Uimită de situația prin care a trecut, femeia și-a luat inima în dinți și-a decis să facă totul public, pentru a trage un semnal de alarmă și altora. Era o zi obișnuită atunci când s-a apropiat de mașina sa și a văzut că roțile fuseseră sparteși în geam a fost lăsat un bilet, cu un mesaj uluitor. Când a citit despre ce e vorba, tânăra a avut parte de o surpriză de proporții.

O tânără a găsit pe geamul mașinii sale un bilet cu un mesaj complet neașteptat

Carly Bateman are 28 de ani și locuiește în Manchester, Marea Britanie. Tânăra s-a trezit, s-a pregătit și a vrut să plece la locul de muncă, dar când s-a apropiat de mașină a observat că aceasta avea roțile sparte.

Când a privit mai atent a văzut că pe geamul vehiculului se afla un bilet. L-a luat în mână, l-a citit și a dat astfel peste un mesaj complet neașteptat, ce a înfuriat-o.

„O să te superi, dar n-o lua personal. Nu e despre tine, ci despre mașina ta. Am spart roțile fiindcă să conduci o astfel de mașină mare în zone urbane are mari consecințe asupra celor din jur. Companiile auto ne conving că avem nevoie de mașini mari. Dar SUV-urile și mașinile 4X4 sunt un dezastru pentru climă. SUV-urile sunt a doua mare cauză de poluare și de creștere a emisiilro de dioxid de carbon în atmosferă în ultimul deceniu-mai mult decât întreaga industrie aviatică.

Lumea se confruntă cu o urgență climatică. Potrivit celor de la ONU, un milion de oameni mor deja din cauze legate de schimbările climatice: secetă, uragane, inundații, migrație forțată, foamete. Deocamdată, pe tine nu te-a afectat foarte mult. Trebuie să acționăm rapid pentru a reduce emisiile rapid. Am decis să facem totul cu mâinile noastre, fiindcă guvernul și politicienii stau deoparte. Chiar dacă nu îți pasă de efectele schimbărilor climatice asupra oamenilor din alte țări, există totuși consecințe și asupra vecinilor tăi. SUV-urile produc mult mai multă poluare decât mașinile mici și sunt șanse mai mari în cazul lor de-a ucide oameni, atunci când vine vorba despre accidente. Studiile au arătat că șoferii de SUV sunt mai neglijenți la condus și riscă mai mult în trafic. SUV-urile sunt inutile și vin dintr-un sentiment de vanitate al posesorului.

De asta am decis să îți spargem roțile. Te vei descurca de minune să mergi fără cisterna de benzină, poți folosi mersul pe jos, bicicleta sau mijloacele de transport în comun”, scris pe biletul găsit de tânără pe mașină, arată cei de la mirror.co.uk.

Carly Bateman a fost mai mult decât supărată de ceea ce a trăit și a dezvăluit totul pe internet, pentru a trage un semnl de alarmă și pentru a-i sfătui pe cei din jur să fie foarte atenți la mașinile lor. Mulți dintre internauți au fost de părere că gestul nu este unul potrivit, fiindcă poate să fie mașina unei gravide, a unei mame cu copii mici, a unui bolnav și nu numai, așa că, deși la bază mesajul este unul constructiv, metoda de aplica a „lecției” nu este cea mai potrivită.

