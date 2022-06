Ea e ”femeia zombie”, care atrage privirile tuturor când iese pe stradă. Cum arată când renunță la acest look

Pentru a arăta așa, Inii petrece ore bune pentru a se pune la punct. Începe cu părul, pe care trebuie să-l împletească pentru a fi ușor creț și a avea volum.

De asemenea, ea se machiază ore bune. Outfit-ul e mai ușor de creat pentru că adoră negrul și are o mulțime de articole care se potrivesc.

Cum arată ”femeia zombie” după ce renunță la look-ul inedit

”De obicei, mă machiez timp de 2-3 ore. Cu părul meu e altă treabă. Am nevoie de ore bune ca să îl am așa. Trebuie să-l împletesc, ceea ce durează patru ore.

Vreau să arăt de parcă am ieșit din mormânt. Mă simt bine când arăt greșit pentru că mă simt așa. Am început să mă îmbrac așa când aveam 18 ani. Am vrut să mă îmbrac așa de mai devreme.”, a povestit Inii, care a subliniat faptul că nu a vrut să-și supere familia și a mai așteptat.

”Stilul meu a explodat când m-am mutat de acasă”, a mai adăugat ea.

”Urăsc să port roz, albastru sau galben. Aceste culori sunt drăguțe, distractive și blabla, dar nu sunt pentru mine.

Pentru a o transforma, make-up artistul a fost nevoit să scape de tot machiajul de pe fața tinerei. După ce a machiat-o subtil, i-a împletit părul și a pus peste o perucă.

Bineînțeles, a renunțat complet la ținuta neagră și a optat chiar pentru nuanțele care nu erau pe placul lui Inii: albastru și galben. Tânăra nu a fost deloc încântată de felul în care arăta și asta s-a văzut după grimasele ei.

”Când mă uit în oglindă văd o altă persoană și nu mă simt eu.”, a spus Inii după ce s-a văzut.

