Experții au dezvăluit de ce trebuie să speli hainele noi înainte de a le purta. Riscul la care te expui dacă nu faci acest lucru

Multe persoane nu știu că trebuie să îți speli hainele noi înainte de a le purta, dar experții au avertizat că te expui la un risc considerabil dacă nu faci acest lucru.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 16:19 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 16:22
Experții au dezvăluit riscurile la care te expui dacă nu speli hainele noi | Shutterstock

Hainele noi pot trece prin diferite procese și medii și nu sunt întotdeauna ținute în condiții ideale înainte să ajungă la consumatori.

Ca urmare, purtarea unui articol de îmbrăcăminte înainte să îl speli poate să îți pună în pericol pielea, avertizează experții, scrie Reader’s Digest.

Hainele noi sunt, adesea, mai murdare decât ne imaginăm, chiar dacă nu au pete vizibile.

Unele dintre pericolele care nu se văd cu ochiul liber pot să îți ajungă în casă și pe piele dacă eviți spălarea inițială.

Experții au dezvăluit de ce trebuie să îți speli hainele noi înainte de a le purta

Experții recomandă să speli hainele noi înainte de a le purta, chiar dacă acestea tocmai au fost scoase din ambalaj. Deși par curate, pot fi contaminate cu microbi, substanțe chimice toxice și altele.

Procesarea textilelor presupune mai mulți pași și are loc frecvent în mai multe țări, susține Larissa Shepherd, profesor asistent în cadrul Cornell College of Human Ecology din New York.

„Aceste textile au fost atinse de multe mâini, au trecut prin depozitare și transport și pot avea substanțe chimice și vopsele reziduale rămase din procesare,” explică experta.

Pericolul nu se rezumă doar la impactul chimic. Hainele noi sunt adesea murdare, spune microbiologul Jason Tetro, cunoscut ca The Germ Guy.

„Hainele tind să treacă printr-o serie de medii diferite, unde se pot contamina cu diverse bacterii și virusuri,” a declarat tetro.

Hainele noi pot fi acoperite cu multe substanțe chimice, inclusiv vopsele în exces și formaldehidă (folosită pentru a preveni încrețirea).

„E greu de spus ce se află acolo din cauza lanțului global de aprovizionare,” spune Shepherd.

Citește și: De ce nu răcești de la frig, așa cum cred mulți oameni. Experții au dezvăluit de ce ne îmbolnăvim mai des iarna, de fapt

Dacă te uiți pe eticheta unui articol vestimentar, brandurile trebuie să indice țara de origine, informații despre producător și conținutul de fibre. Dar „țara de origine” se referă doar la locul unde articolul a fost procesat sau fabricat, adică asamblat. Nu spune „toate locurile prin care a trecut până a devenit un articol de îmbrăcăminte finit sau procesele de finisare și substanțele chimice folosite.”

„Oferirea tuturor acestor informații ar fi dificilă, de la fibră până la articolul finit, pentru că e un lanț global de aprovizionare,” a continuat Shepherd.

„Adesea, articolele mai scumpe sau de designer respectă un standard mai ridicat pentru consumator (de exemplu, rezistență, luciu etc.), dar mașinăriile, uleiurile, finisarea și necesitatea depozitării rămân,” spune Shepherd. „Procesul de fabricare e adesea „murdar”, motiv pentru care e ideal să speli hainele înainte de a le folosi, mai ales dacă ai pielea sensibilă, fie că e un articol ieftin sau scump.”

Ce tip de microbi se găsesc pe hainele noi

Cele mai comune bacterii pe textilele noi sunt Staphylococcus și E. coli, prezentă pe mâinile care nu au fost spălate corespunzător, susține Tetro. Unele dintre ele pot fi contaminate și cu norovirus, provenit de la persoane bolnave de această infecție stomacală.

Microbii se „lipesc” de haine prin contact cu mâinile și suprafețele murdare de-a lungul lanțului de producție.

„Pentru a fabrica haine, acestea trebuie să fie atinse și să intre în contact cu oamenii,” spune Tetro. Acesta e doar unul dintre motivele pentru care purtarea hainelor noi înainte de spălare e o greșeală care trebuie evitată.

Microbii de pe hainele noi pot cauza probleme de sănătate. Dacă există Staphylococcus pe o suprafață care atinge pielea, poți face o infecție cutanată persistentă. Riscul crește pentru copii, persoane în vârstă și oricine are un sistem imunitar compromis.

Citește și: Electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase. Se găsesc în case din întreaga lume

Poți, de asemenea, să iei un virus de la cine a probat articolul înaintea ta sau de la oricare dintre lucrătorii care l-au atins în magazin.

„Dacă sunt infecțioși, vor transfera tot ce au către haine,” spune Tetro. „Răceli, gripă, COVID și orice alt agent patogen respirator.”

Substanțele chimice folosite la fabricație prezintă, de asemenea, riscuri pentru sănătate. Formaldehida poate irita pielea, ochii și căile nazale. Mai mult, e un carcinogen cunoscut, conform Agenției pentru Protecția Mediului din SUA. Simplul fapt de a spăla hainele poate elimina această substanță toxică.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

