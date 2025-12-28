Electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase. Se găsesc în case din întreaga lume

Experții au dezvăluit electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase și care sunt prezente în case din întreaga lume.

Unele dintre electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase sunt folosite uneori în fiecare zi de consumatori care nu știu la ce risc se expun.

Un nou studiu susține că multe dintre aceste dispozitive emit poluanți periculoși, scrie Daily Mail.

Experții au descoperit că unele dintre ele emit chiar trilioane de particule ultrafine, ce conțin metale grele.

Acestea pot intra în corpul uman și se strâng în plămâni. Experții avertizează că acestea pot influența afecțiuni precum astm, probleme cardiovasculare, diabet, cancer și chiar demență.

Electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase

În mod îngrijorător, experții avertizează că cei mai expuși riscului sunt copiii mici atunci când vine vorba de electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase.

„Calitatea aerului din interior are un impact semnificativ asupra sănătății umane din cauza prezenței poluanților din aerul interior,” a declarat echipa de cercetare de la Universitatea Națională Pusan din Coreea de Sud.

„Micile aparate electrocasnice echipate cu rezistențe de încălzire și motoare cu perii generează particule ultrafine care atacă direct utilizatorii,” au continuat experții.

Testele lor au arătat că prăjitoarele de pâine sunt cele mai problematice. Acestea emit până la 1.73 trilioane de particule ultrafine (UFPs) pe minut.

Aceste particule sunt incredibil de mici, mai puțin de 100 de nanometri în diametru. S-a constatat că acestea conțin urme de cupru, fier, aluminiu, argint și titan.

Evaluarea a implicat 3 tipuri diferite de mici aparate electrocasnice, friteuze cu aer cald (air fryer), prăjitoare de pâine și uscătoare de păr.

Experții au măsurat cantitatea de particule ultrafine emisă de fiecare dispozitiv, precum și compoziția chimică a metalelor grele din particule.

A fost folosit un model de simulare pentru a înțelege modul în care aceste particule minuscule afectează căile respiratorii, pentru a determina cine e cel mai vulnerabil.

Echipa a descoperit că majoritatea aparatelor emit cantități mari de particule ultrafine. Iar nivelul de emisii depinde adesea de temperatura de funcționare.

Deși prăjitorul de pâine tip s-a clasat pe primul loc la emisii dăunătoare, air fryer-ul a fost pe locul următor. Setat la 200 de grade C, a eliberat 135 de miliarde de particule ultrafine pe minut.

Uscătoarele de păr nu au fost la fel de problematice, deși unele modele au emis totuși 100 de miliarde de particule ultrafine pe minut, au constatat cercetătorii.

De ce sunt periculoase unele electrocasnice

Metalele grele detectate în particulele din aer provin probabil direct de pe rezistențe și motoare, au explicat aceștia.

„Aceste metale grele cresc riscul de citotoxicitate și inflamație atunci când particulele pătrund în organism,” au spus cercetătorii.

Studiul a arătat, de asemenea, că particulele ultrafine se depun predominant în zona alveolară a plămânilor. Adică la nivelul micilor saci de aer unde are loc schimbul vital de gaze.

Deoarece copiii au căi respiratorii mai mici, ei se confruntă cu un risc mai mare decât adulții, au avertizat specialiștii.

Deși studiul nu a analizat direct impactul asupra sănătății al particulelor ultrafine produse de aceste aparate, cercetările anterioare indică faptul că acestea sunt nocive pentru sănătate.

Aceste particule au fost asociate cu afecțiuni precum astmul, bolile de inimă, hipertensiunea, diabetul, cancerul și demența.

„Studiul nostru subliniază necesitatea proiectării aparatelor electrice cu atenție la emisii și a unor reguli privind calitatea aerului interior adaptate vârstei,” a declarat autorul principal, profesorul Changhyuk Kim. „Pe termen lung, reducerea emisiilor de particule ultrafine din dispozitivele de uz zilnic va contribui la medii interioare mai sănătoase și la reducerea riscurilor de expunere cronică, în special pentru copiii mici.”