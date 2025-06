Funcția smartphone ascunsă care poate preveni accidentele de mașină. Cei mai mulți utilizatori nu știu cum să o folosească

Experții au dezvăluit funcția smartphone ascunsă care poate preveni unele accidente de mașină, deși cei mai mulți utilizatori nu știu cum să o folosească.

Potrivit experților, mulți șoferi sunt distrași de telefonul mobil, ceea ce duce la accidente de mașină, uneori fatale. Dar funcția smartphone ascunsă pe care puțini utilizatori o folosesc ar putea ajuta în acest sens.

O nouă cercetare American Automobile Association (AAA) a scos la iveală faptul că această funcție ar putea salva numeroase vieți anual, scrie Reader’s Digest.

Telefoanele mobile au această funcție integrată de mulți ani, deși puțini utilizatori o folosesc.

Dar, pentru un drum mai sigur, experții o recomandă.

Articolul continuă după reclamă

Funcția smartphone ascunsă care poate preveni accidentele de mașină

Funcția smartphone ascunsă care poate preveni unele accidente de mașină este Do Not Disturb. E posibil ca unii utilizatori să o folosească deja pentru întâlniri importante sau chiar timpul petrecut cu familia. Dar puțini se gândesc să facă același lucru și atunci când conduc mașina.

Potrivit cercetării AAA, aproximativ 50% dintre respondenți au recunoscut că nu știu de această funcție. Și 85% dintre ei nu știau cum să o activeze.

Citește și: Puțini români știu că este specificat în lege dacă au voie să transporte mobilă cu mașina personală. Când pot fi sancționați

Din fericire, activarea Do Not Disturb e foarte simplă. Mai mult, dispozitivele iPhone au chiar un mod special pentru condus, numit Driving Focus.

„Am fost toți martori la faptul că smartphone-urile pot distrage șoferii și pot duce la un stil de condus mai periculos,” a declarat Jake Nelson, director în cadrul AAA.

Din acest motiv, experții recomandă funcția smartphone ascunsă Do Not Disturb și pentru momentele în care conduci.

AAA a analizat 32 de studii precedente pentru a ajunge la această recomandare. În plus, a intervievat 300 de șoferi pentru a afla câți folosesc sau știu despre funcția Do Not Disturb.

Mai mult, studiul a monitorizat și 26 dintre participanți timp de 10 săptămâni, cu ajutorul unui software montat în mașini. Astfel, au putut analiza comportamentul real al șoferilor în timp real. Pentru primele 5 săptămâni, șoferii au condus așa cum o făceau în mod obișnuit. Pentru ultimele 5 săptămâni, au folosit toți funcția Do Not Disturb atunci când conduceau.

De ce recomandă experții să activezi funcția Do Not Disturb atunci când conduci

Potrivit AAA, mulți șoferi ezită să folosească această funcție pentru că nu știu exact ce face.

„Chiar și șoferii care au informații despre tehnologie evită să folosească Do Not Disturb pe telefon,” a dezvăluit Nelson. „Lipsa informațiilor despre această funcție, de exemplu când și cum funcționează, ar putea explica acest fenomen. De exemplu, mulți cred eronat că va bloca accesul la muzică sau GPS. Sau se așteaptă ca funcția să se activeze automat atunci când nu e vremea favorabilă sau e trafic intens.”

Citește și: Cum se instalează corect scaunul bebelușului în mașină

Potrivit studiului AAA, șoferii mai tineri, cu vârsta între 18 și 24 de ani, există mai mult decât șoferii mai în vârstă să folosească Do Not Disturb, deși, teoretic, au șanse mai mari să știe cum se folosește.

Mai mult, șoferii mai tineri prezintă un risc mai mare să folosească telefoanele atunci când conduc. Tind și să creadă că pot conduce prudent chiar și dacă folosesc telefonul mobil, deși studiile infirmă această percepție.