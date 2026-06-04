I se oprește inima de fiecare dată când înghite! Cum reușește să trăiască o femeie cu o asemenea afecțiune rară

O femeie trăiește cu o boală rară, ce o face să i se oprească inima de fiecare dat când înghite. Descoperă cum poate să trăiască și cum arată viața ei, cu o asemenea condiție medicală.

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei femei pe numa Sara Hall, o mamă care a fost diagnosticată de medici cu o boală rară, ce îi face inima să se oprească ori de câte înghite. Pare greu de crezut, dar cazul este unul cât se poate de adevărat. Descoperă în rândurile de mai jos cum trăiește femeia cu o astfel de boală.

I se oprește inima de fiecare dată când înghite! Cum reușește să trăiască o femeie cu o astfel de boală

Sara Hall din Marea Britanie a început la vârsta de 39 de ani să se simtă rău ori de câte ori mânca sau bea ceva și a ajuns chiar să i se oprească inima de 12 ori într-o singură zi. De fiecare dată când încerca să consume ceva, aceasta avea amețeli puternice, stări de rău și chiar leșin. Conștientizând că nu este vorba despre o simplă întâmplare, ci de o situație cât se poate de gravă, dar și speriată de faptul că a început să leșine des în public, doamna cu pricina a decis să meargă la spital.

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După numeroase investigații și analize de specialitate, doctorii au ajuns la concluzia că pacienta suferă de sincopă de deglutiție, o afecțiune atât de arată încât a fost depistată la mai puțin de 150 de persoane din întreaga lume. Practic, nervul vag are o reacție exagerată la anumiți stimuli, provocând încetinirea dramatică a ritmului cardiac sau chiar sincopă (leșin).

„Această afecțiune mi-a afectat totul, locul de muncă, independența și viața de familie. În timpul meselor în familie, soțul meu trebuia să stea lângă mine în caz că leșinam. Copiii mei se întrebau dacă voi reuși să rezist până la finalul mesei, fără să leșin. Ceeaa trebuia să fie un timp plăcut s-a transformat în ceva înfricoșător și stresant.

Au fost dăți când a trebuit să mă opresc din condus și din această cauză am fost nevoită să stau în concediu medical. A fost una dintre cele mai grele perioade din viața mea. Am început să am tot felul de gânduri înfricoșătoare, cum că inima mea s-ar putea opri pur și simplu când mâncam și să nu mai pornească niciodată”, a povestit femeia, potrivit mirror.co.uk.

Ulterior, Sarah Hill a fost supusă unei intervenții chirurgicale inovatoare, ce a ajutat-o să aibă o viață mai ușoară. Povestea ei a făcut rapid înconjurul lumii.