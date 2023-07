Imaginile care au înduioșat internetul. În drum spre casă, o fetiță a observat un cățel plouat și trist. Ce a făcut imediat

Într-o zi ploioasă și mohorâtă, Mayane privea pe geam când a surprins gestul frumos al unei fetițe. De la distanță, ea a filmat totul.

Numele ei este Cibely Stiegelmair, are 13 ani și în ziua respectivă a salvat o viață. ”M-am speriat când a venit cu cățelul pentru că era foarte transpirată și udă de a ploaie. Era sânge pe cămașa ei. Am crezut că a fost rănită, dar ea mi-a spus că a găsit cățelul rănit.”, a declarat Rejane Stiegelmair, mama fetei.

Mayane a privit cum ea ridică animalul în brațe și, în timp ce îl ține strâns, își continuă drumul. ”Totul s-a întâmplat atât de repede. A fost foarte emoționant. Am trimis videoclipul unui prieten care l-a distribuit unui grup din cartier și apoi am aflat cine era îngerul.”, a povestit ea pentru The Dodo .

