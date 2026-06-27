Îți mai aduci aminte de Mariana Buică, femeia care cântărea 240 kilograme la 25 de ani? Transformarea uimitoare prin care a trecut

Mariana Buică a devenit cunoscută în urmă cu mai bine de un deceniu. La doar 25 de ani cântărea 240 de kilograme și ajunsese să depindă de ajutorul celor din jur pentru cele mai simple activități. Iată cum arată astăzi, după transformarea spectaculoasă!

Îți mai aduci aminte de Mariana Buică, femeia care cântărea 240 de kilograme la doar 25 de ani? A trecut printr-o transformare uimitoare | Captură Facebook

După ani întregi de lupte cu kilogramele și probleme medicale care i-au agravat situația, Mariana Buică a reușit să slăbească peste 110 de kilograme, să își întemeieze o familie și să se bucure de viața la care doar visa. Astăzi, povestea ei este un exemplu de curaj și perseverență.

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Cum arată acum Mariana Buică, femeia care avea 240 de kilograme la doar 25 de ani

Povestea femeii din Argeș a impresionat o țară întreagă, iar cazul său a ajuns în atenția televiziunilor. Astfel, Mariana Buică a reușit să beneficieze de o operație de mișcorare a stomacului, care a reprezentat începutul unei transformări spectaculoase, potrivit Revista Viva.

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După intervenție, dar și datorită schimbării stilului de viață, Mariana a reușit să slăbească peste 110 de kilograme.

„Nu aș mai putea să duc acum 100 de kilograme. Îmi mai aduc aminte cum mergeam acasă sprijinită de pereți și ajutată de mama. Ajutată la încălțat, să fac baie, în absolut orice. Acum nu mai am dureri de spate sau de genunchi”, a povestit Mariana Buică, citată de sursa menționată mai sus.

În prezent, femeia duce o viață normală și se bucură de lucrurile pe care altădată le considera imposibile. Deși poate mânca orice, stomacul micșorat o ajută să se sature mult mai repede și să își controleze cantitățile.

„Pot să mănânc orice, dar mă satur mult mai repede, din două-trei înghiţituri. Se vede la pantaloni, la bluze. Haine care înainte nu îmi veneau deloc, acum pot să le îmbrac. Mă opreşte multă lume pe drum şi mă întreaba de operaţie, cum decurge, unde m-am operat”, a dezvăluit Mariana Buică, potrivit Revista Viva.

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Una dintre cele mai mari realizări ale femeii este faptul că a devenit mama a doi copii, un băiețel pe nume Cătălin și o fetiță, Erika Maria.

Cum a ajuns Mariana Buică să cântărească 240 de kilograme: „I-am spus că nu mai pot să trăiesc așa”

Lupa cu kilogramele a început încă din copilărie. La doar șapte ani, Mariana Buică cântărea deja 50 de kilograme, iar situația s-a agravat pe fondul unor probleme cu glanda tiroidă, potrivit sursei citate mai sus.

Astfel, la 25 de ani, avea nu mai puțin de 240 de kilograme, iar fiecare activitate obișnuită devenise un efort uriaș.

Ani la rând a urmat regimuri alimentare și a făcut numeroase investigații medicale, însă fără succes. La un moment dat, ajunsese în pragul disperării.

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„Mănânc ca toată lumea un fel întâi, câteodată și felul doi, supe, fructe. Nu mănânc foarte mult, azi am mâncat un ou, un măr și o supă, atât. Am înțeles de la medici că tratamentul pentru glanda tiroida pe care îl urmez de la 17 ani este, de fapt, greșit și că nu a făcut decât să înrăutățească situația”, mărturisea femeia în urmă cu câțiva ani, potrivit Revista Viva.

Tot atunci, Mariana Buică preciza că tratamentul pentru afecțiunea tiroidiană i-ar fi agravat problemele de sănătate.

„De la vârsta de 14 ani umblu prin spitale, între investigații, diete și tratamente. A trebuit să-mi întrerup toate studiile. Îmi doresc și eu o familie, o viață normală. Sunt disperată. Sunt disperată, nu mai știu ce să fac. Aseară am vorbit cu mami și i-am spus că nu mai pot să mai trăiesc așa, că mă sinucid. Am 25 de ani și trebuie să fac ceva în viață și mă gândesc că mai târziu nu o să mai pot să fac nimic, nici să mă ridic din pat”, mai mărturisea femeia.