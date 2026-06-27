Antena Căutare
Home News Inedit Îți mai aduci aminte de Mariana Buică, femeia care cântărea 240 kilograme la 25 de ani? Transformarea uimitoare prin care a trecut

Îți mai aduci aminte de Mariana Buică, femeia care cântărea 240 kilograme la 25 de ani? Transformarea uimitoare prin care a trecut

Mariana Buică a devenit cunoscută în urmă cu mai bine de un deceniu. La doar 25 de ani cântărea 240 de kilograme și ajunsese să depindă de ajutorul celor din jur pentru cele mai simple activități. Iată cum arată astăzi, după transformarea spectaculoasă!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Iunie 2026, 09:15 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 14:40
Îți mai aduci aminte de Mariana Buică, femeia care cântărea 240 de kilograme la doar 25 de ani? A trecut printr-o transformare uimitoare | Captură Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După ani întregi de lupte cu kilogramele și probleme medicale care i-au agravat situația, Mariana Buică a reușit să slăbească peste 110 de kilograme, să își întemeieze o familie și să se bucure de viața la care doar visa. Astăzi, povestea ei este un exemplu de curaj și perseverență.

Citește și: Transformare incredibilă. Cum arată Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite după ce a slăbit 48 de kilograme

Cum arată acum Mariana Buică, femeia care avea 240 de kilograme la doar 25 de ani

Povestea femeii din Argeș a impresionat o țară întreagă, iar cazul său a ajuns în atenția televiziunilor. Astfel, Mariana Buică a reușit să beneficieze de o operație de mișcorare a stomacului, care a reprezentat începutul unei transformări spectaculoase, potrivit Revista Viva.

Articolul continuă după reclamă

După intervenție, dar și datorită schimbării stilului de viață, Mariana a reușit să slăbească peste 110 de kilograme.

„Nu aș mai putea să duc acum 100 de kilograme. Îmi mai aduc aminte cum mergeam acasă sprijinită de pereți și ajutată de mama. Ajutată la încălțat, să fac baie, în absolut orice. Acum nu mai am dureri de spate sau de genunchi”, a povestit Mariana Buică, citată de sursa menționată mai sus.

În prezent, femeia duce o viață normală și se bucură de lucrurile pe care altădată le considera imposibile. Deși poate mânca orice, stomacul micșorat o ajută să se sature mult mai repede și să își controleze cantitățile.

„Pot să mănânc orice, dar mă satur mult mai repede, din două-trei înghiţituri. Se vede la pantaloni, la bluze. Haine care înainte nu îmi veneau deloc, acum pot să le îmbrac. Mă opreşte multă lume pe drum şi mă întreaba de operaţie, cum decurge, unde m-am operat”, a dezvăluit Mariana Buică, potrivit Revista Viva.

IMAGINI AICI.

Una dintre cele mai mari realizări ale femeii este faptul că a devenit mama a doi copii, un băiețel pe nume Cătălin și o fetiță, Erika Maria.

Cum a ajuns Mariana Buică să cântărească 240 de kilograme: „I-am spus că nu mai pot să trăiesc așa”

Lupa cu kilogramele a început încă din copilărie. La doar șapte ani, Mariana Buică cântărea deja 50 de kilograme, iar situația s-a agravat pe fondul unor probleme cu glanda tiroidă, potrivit sursei citate mai sus.

Astfel, la 25 de ani, avea nu mai puțin de 240 de kilograme, iar fiecare activitate obișnuită devenise un efort uriaș.

Ani la rând a urmat regimuri alimentare și a făcut numeroase investigații medicale, însă fără succes. La un moment dat, ajunsese în pragul disperării.

Citește și: Daniela Crudu, de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil. Cum a apărut în mediul online: „Nu se poate așa ceva!”

„Mănânc ca toată lumea un fel întâi, câteodată și felul doi, supe, fructe. Nu mănânc foarte mult, azi am mâncat un ou, un măr și o supă, atât. Am înțeles de la medici că tratamentul pentru glanda tiroida pe care îl urmez de la 17 ani este, de fapt, greșit și că nu a făcut decât să înrăutățească situația”, mărturisea femeia în urmă cu câțiva ani, potrivit Revista Viva.

Tot atunci, Mariana Buică preciza că tratamentul pentru afecțiunea tiroidiană i-ar fi agravat problemele de sănătate.

„De la vârsta de 14 ani umblu prin spitale, între investigații, diete și tratamente. A trebuit să-mi întrerup toate studiile. Îmi doresc și eu o familie, o viață normală. Sunt disperată. Sunt disperată, nu mai știu ce să fac. Aseară am vorbit cu mami și i-am spus că nu mai pot să mai trăiesc așa, că mă sinucid. Am 25 de ani și trebuie să fac ceva în viață și mă gândesc că mai târziu nu o să mai pot să fac nimic, nici să mă ridic din pat”, mai mărturisea femeia.

Când va avea loc Luna Căpșună din iunie 2026. E diferită față de orice altă Lună Plină...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care fraţii Pavăl au investit 1 miliard de euro! Ce lovitură de proporţii pregătesc, după preluarea Carrefour România Afacerea în care fraţii Pavăl au investit 1 miliard de euro! Ce lovitură de proporţii pregătesc, după preluarea Carrefour România
Observatornews.ro Cine e influenceriţa cu care Domenico Perri şi-a înşelat soţia. Femeia i-a golit vila drept răzbunare Cine e influenceriţa cu care Domenico Perri şi-a înşelat soţia. Femeia i-a golit vila drept răzbunare
Antena 3 Un bărbat s-a dus cu 1.371 de sticle și doze la aparatul de reciclat dintr-un magazin, în Polonia. Câți bani a primit Un bărbat s-a dus cu 1.371 de sticle și doze la aparatul de reciclat dintr-un magazin, în Polonia. Câți bani a primit
SpyNews Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Când va avea loc Luna Căpșună din iunie 2026. E diferită față de orice altă Lună Plină
Când va avea loc Luna Căpșună din iunie 2026. E diferită față de orice altă Lună Plină
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Care e costul real al valurilor de căldură pentru europeni. Experții au dezvăluit cum sunt afectate veniturile oamenilor
Care e costul real al valurilor de căldură pentru europeni. Experții au dezvăluit cum sunt afectate veniturile...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Nicușor Dan a vorbit despre o eventuală suspendare: ”Nu cred că este cazul!”
Nicușor Dan a vorbit despre o eventuală suspendare: ”Nu cred că este cazul!” BZI
Interimatul la conducerea SRI nu va mai putea depăși 30 de zile. Directorul civil nu trebuie să fi avut relații contractuale sau operative cu instituția
Interimatul la conducerea SRI nu va mai putea depăși 30 de zile. Directorul civil nu trebuie să fi avut relații... Jurnalul
Bianca Drăgușanu, incident neplăcut într-un hipermarket din București: Eu am vorbit frumos cu tine,nu înțeleg de ce țipi la mine
Bianca Drăgușanu, incident neplăcut într-un hipermarket din București: Eu am vorbit frumos cu tine,nu înțeleg... Kudika
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace Redactia.ro
Cum a reuşit un orădean să-şi cumpere 8 case în Anglia:
Cum a reuşit un orădean să-şi cumpere 8 case în Anglia: "Nu e noroc" Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x