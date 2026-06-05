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Daniela Crudu, de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil. Cum a apărut în mediul online: „Nu se poate așa ceva!”

Daniela Crudu și-a îngrijorat fanii cu ultimele apariții din mediul online. Toți au fost uluiți când au văzut cât de mult a slăbit fosta asistentă TV.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 14:16 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 15:09
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Daniela Crudu și-a îngrijorat fanii cu ultimele apariții din mediul online | Antena 1 & Instagram
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Daniela Crudu a intrat din nou în atenția publicului cu ultimele postări de pe rețelele sociale. Prietenii virtuali au observat imediat transformarea fizică prin care a trecut fosta asistentă TV. Aparițiile sale au stârnit imediat o mulțime de reacții din partea urmăritorilor, mulți dintre ei precizând că au avut nevoie de câteva secunde pentru a o recunoaște.

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În fotografiile și videoclipurile postate în mediul online, bruneta afișează o siluetă mult mai suplă decât cea cu care fanii săi au fost obișnuiți până acum. Îmbrăcată în ținute care îi pun în evidență atuurile fizice, vedeta a primit numeroase comentarii și aprecieri, dar și critici.

Cum arată Daniela Crudu după ce a slăbit considerabil. Imaginile care au îngrijorat fanii

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De-a lungul timpului, Daniela Crudu a reușit să impresioneze cu felul său carismatic, frumusețea deosebită și cu formele incendiare. De când s-a retras din luminile reflectoarelor și a devenit mămica a doi copii, fosta asistentă TV a slăbit considerabil.

Bruneta continuă să fie foarte activă pe rețelele sociale, acolo unde împărtășește frecvent momente din viața personală și profesională. Fiecare apariție a sa este atent analizată de fani, iar cele mai recente imagini au devenit rapid subiect de discuție.

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Transformarea Danielei Crudu demonstrează încă o dată că vedeta știe cum să rămână în atenția publicului. Fie că este vorba despre proiectele sale sau despre schimbările de imagine, fosta asistentă TV reușește mereu să stârnească interes.

Schimbările prin care a trecut vedeta au stârnit o mulțime de reacții. Unii au felicitat-o pentru modul în care își menține aspectul fizic, în timp ce alții au criticat-o pentru că a slăbit prea mult.

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​„Doamne ferește! Ce-ai făcut la nas? Nu se poate așa ceva! Cât de frumoasă era...”, „Vai, Doamne! Așa nu!”, „Ai intrat la apă!” sau „Zici că este deshumată. De ce va mutilați, măi fetelor? Sunteți frumoase așa cum sunteți lăsate de Dumnezeu!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

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Colaj cu Daniela Crudu în două ipostaze diferite
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Un lucru este cert, Daniela Crudu a îngrijorat fanii cu transformarea ei. Nimeni nu se aștepta ca fosta asistentă TV să slăbească atât de mult.

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