Artistul britanic Lewis Capaldi vine pentru prima oară în România, în cadrul unui celebru festival.

Informația momentului pentru fanii muzicii pop! Îndrăgitul artist Lewis Capaldi vine pentru prima oară în România! Artistul va concerta pentru români în vara anului 2026, în cadrul unui cunoscut festival de muzică. Descoperă detalii despre concertul lui.

Lewis Capaldi vine pentru prima oară în România! Unde și când va cânta artistul în 2026 în țara noastră

Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști britanici ai momentului va concerta pentru prima oară în România. Joi, pe 5 februarie 2026, acesta a fost anunțat drept cap de afiș pentru Untold 2026, ce va avea loc între 6 și 9 august 2026 la Cluj-Napoca.

Melodia care l-a făcut celebru și cu ajutorul căreia a cucerit instant topurile muzicale este “Someone You Loved”, care în prezent are peste 1,2 miliarde de vizionări pe YouTube. Aceeași melodie a depășit 4,2 miliarde de ascultări pe Spotify, o reușită ce a propulsat melodia în Top 10 cele mai ascultate piese din istoria platformei. Hitul a a fost pe locul 1 în peste 20 de țări și nu a mai durat mult până ce Lewis Capaldi a devenit unul dintre cei mai difuzați artiși de la radio. Mai mult decât atât, piesa a urcat și pe locul 1 în clasmaentul Hot 100 Billboard.

Piesa de dragoste i-a adus artistului britanic inclusiv două nominalizări la Premiile Grammy și premii la Brit Awards, cele mai importante titluri fiind „Song of the Year” şi „Artist of the Year”. Cu asemenea performanțe, Lewis Capaldi a devenit cel mai bine vândut artist din Marea Britanie, pentru doi ani la rând.

Cântărețul de origine scoțiană, în vârstă de 29 de ani, a reușit să devină astfel unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. În 2023, acesta a fost subiectul unui documentar lansat pe o platrformă de filme și seriale și fanii au putut descoperi detalii despre parcursul său către celebritate, totul în timp ce s-a luptat cu anxietate și sindromul Tourette. Deschiderea cu care a vorbit mereu despre problemele sale a cucerit inimile fanilor și artistul i-a inspirat pe mulți să se accepte cu tot cu defectele pe care le au, arată news.ro.

Lewis Capaldi va veni pentru prima oară în România la Untold 2026, unde vor mai concerta și alte nume celebre precum Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, Tash Sultana, Afrojack şi R3hab și mulți alții.