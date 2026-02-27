Cum afectează video-urile AI creierul copiilor. Experții trag un semnal de alarmă

Experții au analizat cum afectează video-urile AI creierul copiilor, un conținut care a devenit din e în ce mai frecvent pe platformele online.

Inteligența artificială e capabilă să păcălească adulții, așa că nu e de mirare că are un impact semnificativ asupra percepției copiilor.

Dar, potrivit unui studiu recent, ar putea chiar să aibă un efect asupra dezvoltării creierului copiilor, scrie Men’s Journal.

Un studiu realizat de PEW Research Center a dezvăluit ce impact au astfel de video-uri AI asupra creierului copiilor sub 2 ani.

Copiii sunt expuși la acest conținut pe YouTube, printre alte platforme.

Cum afectează video-urile AI creierul copiilor

Din ce în ce mai multe video-uri AI sunt create și publicate pe platforme precum YouTube, TikTok, Instagram și X. Dar unele efecte, dincolo de transmiterea informațiilor false, pot repercusiuni notabile pe termen lung.

Și pentru adulți poate fi dificil să identifice ce e generat de AI și ce nu. Dar studiul recent a arătat și că tot mai mulți copii sub 2 ani urmăresc YouTube mai mult ca niciodată. E important de menționat că studiul a evidențiat în mod specific YouTube, nu celelalte rețele sociale menționate anterior.

Datele de la PEW Research Center arată că 62% dintre părinții copiilor din acest grup de vârstă spun că micuții lor urmăresc YouTube. Pentru copiii cu vârste între 2 și 4 ani, acest procent sare la 84%. Surprinzător, cei 62% dintre copiii sub 2 ani care urmăresc YouTube reprezintă o creștere semnificativă, față de 45% în 2020.

Deși studiul arată că nu toți copiii din acest interval de vârstă folosesc YouTube zilnic, 35% îl utilizează în fiecare zi, conform răspunsurilor părinților.

În categoria copiilor de 2-4 ani, 51% urmăresc video-uri pe YouTube zilnic, față de 54% în categoria 5-12 ani.

Acest fenomen a stârnit îngrijorări semnificative. Academia Americană de Pediatrie recomandă ca utilizarea media (cum ar fi televizorul, YouTube etc.) să fie „foarte limitată” pentru copiii sub 2 ani.

Video-urile AI pot afecta creierul copiilor pe termen lung

În urma studiului, experții au vorbit despre efectele „conținutului de calitate scăzută generat de AI” găsit pe platforme și despre cum acesta ar putea avea un impact semnificativ asupra copiilor pe măsură ce cresc și își formează percepția asupra lumii.

„Când creierul lor se dezvoltă pentru prima dată, ei încep să înțeleagă ce e adevărat și ce nu,” susține Rachel Franz, educatoare în domeniul copilăriei timpurii. „Dacă ceea ce se imprimă în creierul lor e un amestec de AI fără noimă, asta le va afecta înțelegerea lumii.”

Detaliile studiului au devenit atât de discutate încât purtătoarea de cuvânt a YouTube, Nicole Bell, a emis chiar o declarație. Aceasta a subliniat că algoritmul care promovează „conținut de calitate scăzută” nu reprezintă o strategie de business a YouTube.

„Producerea în masă de conținut de calitate scăzută nu e o strategie viabilă pe YouTube, deoarece sistemele și politicile noastre de monetizare sunt concepute să penalizeze acest tip de spam,” a scris Bell.

În ciuda acestor declarații,, există numeroase video-uri generate de AI pe YouTube și pe numeroase alte platforme de socializare. Experții avertizează că acest fenomen poate avea efecte semnificative pe termen lung.