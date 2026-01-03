Bryan Adams revine în concert în România. Unde și când va cânta artistul în 2026 în țara noastră

Antena Căutare
Bryan Adams a concertat ultima dată în România în aprilie 2025, iar acum se va întoarce pentru un nou concert.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 15:37 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 16:31
Anul acesta cântărețul canadian are în plan un turneu de promovare al celui mai recent album al său intitulat Roll With the Punches. | Profimedia

Celebrul artist de origine canadiana va concerta din nou în țara noastră în 2026. Chiar dacă biletele nu s-au pus încă în vânzare, fanii artistului sunt pregătiți și urmăresc site-urile de profil pentru a putea achiziționa cât mai rapid cele mai bune locuri la show.

Bryan Adams, în vârstă de 66 ani, va concerta anul acesta din nou pentru toți fanii săi din România.

Bryan Adams va concerta din nou în România în 2026

Artistul este anunțat pe scenă la Oradea, iar concertul său e programat pe 17 iunie 2026, de la ora 20.00 la Oradea Arena.

Biletele pentru concert vor fi scoase în curând la vânzare pe site-urile de profil din România. Momentan, concertul din România nu apare încă listat pe site-ul personal al lui Bryan Adams, acolo unde își actualizează mereu lista cu următoarele spectacole.

Anul acesta cântărețul canadian are în plan un turneu de promovare al celui mai recent album al său intitulat Roll With the Punches.

Probabil concertul de la Oradea va apărea pe lista de pe site-ul lui Bryan Adams după ce biletele vor fi puse în vânzare.

Potrivit publicației Bihoreanul, Bryan Adams ar putea fi primul cântăreț rock care va concerta la sala polivalentă din Oradea. În noiembrie 2024, cel mai cunoscut artist care a cântat acolo a fost Andrea Bocelli.

Ultimul concert în România al lui Bryan Adams a fost cel din 30 aprilie 2025 la Sala Palatului din Capitală. Înainte de acest concert, el a mai cântat în România în 2019.

Artistul canadian se mândrește cu o carieră de peste 40 de ani. El își scrie singur majoritatea pieselor și este complet dedicat pasiunii lui pentru muzică.

Bryan Adams s-a născut în 1959 și a început să cânte încă din adolescență, la începutul anilor ‘70.

Cântărețul a cunoscut succesul internațional odată cu lansarea pieselor „Cuts Like a Knife” (1983) și „Reckless” (1984), care l-au consacrat drept una dintre cele mai puternice voci ale rock-ului anilor ‘80.

Bryan Adams și-a consolidat mai apoi cariera, continuând să lanseze mai multe albume, aducând bucurie fanilor săi prin muzica pe care o creează. El a reușit să câștige recunoaștere la nivel internațional prin premiile pe care le-a obținut.

Cântărețul canadian a vândut de-a lungul carierei sale zeci de milioane de albume în întreaga lume, iar piese precum „Heaven”, „(Everything I Do) I Do It for You” sau „Please Forgive Me” au reușit să domine de mai multe ori topurile muzicale.

colaj bryan adams

