NASA a denumit un fragment de rocă de pe Marte în onoarea trupei The Rolling Stones

NASA a denumit un fragment de rocă de pe Marte în onoarea trupei britanice The Rolling Stones, scrie NME, iar membrii grupului consideră această „onoare” o „piatră de hotar în istoria noastră îndelungată şi plină de evenimente”.

„Rolling Stones Rock” nu este mai mare decât o minge de golf şi a devenit de interes pentru NASA după ce s-a rostogolit un metru când sonda InSight a amartizat în luna noiembrie a anului trecut.

Membrii grupului The Rolling Stones şi-au exprimat mulţumirea printr-un mesaj video publicat pe conturile social media. „Ce mod minunat de a celebra sosirea în Pasadena a turneului «No Filter». Este, cu certitudine, o piatră de hotar în istoria noastră îndelungată şi plină de evenimente. Mulţumim tuturor celor de la NASA pentru acest lucru”.

„Numele Rolling Stones Rock se potriveşte perfect”, a spus Lori Glaze, director al Planetary Science Division al NASA. „Când am aflat că The Rolling Stones va fi în Pasadena, să onorăm trupa a părut un mod distractiv de a ajunge la toţi fanii din întreaga lume”.

Geologul Matt Golombek de la Jet Propulsion Laboratory al NASA a adăugat: „Am văzut multe roci de pe Marte în cariera mea. Aceasta probabil că nu va fi în multe lucrări ştiinţifice, dar este clar una dintre cele mai straşnice”.

The Rolling Stones a concertat joi seară în Pasadena şi îşi va încheia turneul „No Filter” pe 31 august, la Miami.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997). În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.

Sursa : news.ro