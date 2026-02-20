NASA a dezvăluit adevăratul motiv pentru care astronauții Starliner au fost blocați în spațiu: „La fel ca dezastrul Challenger”

NASA a dezvăluit adevăratul motiv pentru care astronauții Starliner au fost blocați în spațiu în urma unei investigații extinse.

NASA a încheiat o investigație amplă asupra incidentului Starliner din 2024, în urma căruia astronauți Sunita Williams și Butch Wilmore au rămas blocați în spațiu timp de 9 luni.

Experții NASA au dezvăluit că incidentul a fost catalogat de Tip A, adică cea mai severă clasificare a unei misiuni eșuate, scrie Daily Mail.

Ca urmare, incidentul Starliner intră în aceeași categorie precum cele Challenger și Columbia, în urma cărora și-au pierdut viața 14 persoane.

Din fericire, incidentul Starliner s-a încheiat fără victime și cei 2 astronauți au revenit pe Pământ în siguranță.

Articolul continuă după reclamă

NASA a dezvăluit adevăratul motiv pentru care astronauții Starliner au fost blocați în spațiu

Sunita Williams și Butch Wilmore au fost lansați către Stația Spațială Internațională (ISS) în iulie 2024. Șederea lor trebuia inițial să dureze doar 8 zile. Dar capsula a suferit o defecțiune. A fost desemnată nesigură pentru transportul uman, ceea ce a obligat NASA să o readucă pe Pământ, lăsând astronauții blocați pe ISS până în martie anul trecut.

„Au existat greșeli încă de la începutul programului și acestea au continuat pe parcursul execuției, inclusiv în managementul contractului, modul de supraveghere, rigoarea tehnică și luarea deciziilor la nivel de conducere,” a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman, un apropiat al miliardarului Elon Musk, ce deține SpaceX, un competitor direct al Boeing.

Citește și: Ce se va întâmpla în timpul misiunii Artemis II. NASA trimite iar oameni către Lună pentru prima dată în 50 de ani

„Boeing a construit nava spațială, iar încă de la început NASA a aprobat abateri și a fost de acord să o lanseze. Pe măsură ce dezvoltarea a progresat, compromisurile de design și calificarea insuficientă a componentelor hardware au depășit nivelul complet de înțelegere al NASA,” a continuat Isaacman.

Investigația a identificat atât probleme tehnice, cât și organizaționale care au afectat siguranța și supravegherea misiunii.

Deciziile și presiunile existente înainte și în timpul zborului au contribuit la o cultură organizațională care, uneori, a prioritizat respectarea calendarului în detrimentul prudenței, susțin experții.

Starliner a fost creat de Boeing

Starliner a fost dezvoltat în cadrul Programului Commercial Crew al NASA încă din 2010 pentru a asigura acces continuu american pe orbită joasă a Pământului. Dar programul s-a confruntat cu o serie de probleme tehnice înainte de primul său zbor cu echipaj uman.

Testele timpurii, inclusiv Orbital Flight Test (OFT)-1 din 2019 și OFT-2 din 2021 și 2022, au avut erori de ghidaj, defecțiuni ale propulsoarelor și probleme la valvele oxidantului.

Zborul de test cu echipaj din iunie 2024 a întâmpinat multiple anomalii ale sistemului de propulsie, defecțiuni ale propulsoarelor și o pierdere temporară a controlului complet în timpul operațiunilor de andocare.

În ciuda acestor dificultăți, astronauții au rămas în siguranță la bordul ISS, a precizat Isaacman.

Starliner s-a întors autonom pe Pământ în septembrie 2024, fără echipaj, iar Wilmore și Williams au fost ulterior aduși în siguranță acasă de misiunea SpaceX Crew-9.

Raportul a menționat că abaterile inginerești sunt frecvente în programele aerospațiale majore, însă NASA a constatat că deficiențele de calificare ale Starliner au făcut nava mai puțin fiabilă pentru supraviețuirea echipajului.

Agenția a recunoscut că a gestionat contractul, a acceptat nava spațială, a lansat echipajul și a luat decizii critice de la andocare până la operațiunile post-misiune, asumându-și astfel o parte semnificativă din responsabilitate.

Citește și: Astronauţii NASA Butch Wilmore şi Suni Williams au terminat recuperarea după cele nouă luni în spațiu. Ce efecte au resimțit

Investigația a identificat factori organizaționali și tehnici care au contribuit la incident, deși cauzele exacte ale anomaliilor propulsoarelor modulului de serviciu și ale modulului echipajului sunt încă analizate.

Potrivit raportului lui Isaacman, supravegherea limitată a NASA a lăsat agenția fără o înțelegere completă a sistemelor navei, în timp ce designul sistemului de propulsie al Boeing a funcționat dincolo de limitele de siguranță certificate.

Agenția a desemnat acum oficial zborul drept un incident de Tip A pentru a se asigura că lecțiile învățate vor fi aplicate în misiunile viitoare.