Antena Căutare
Home News Inedit Ce se va întâmpla în timpul misiunii Artemis II. NASA trimite iar oameni către Lună pentru prima dată în 50 de ani

Ce se va întâmpla în timpul misiunii Artemis II. NASA trimite iar oameni către Lună pentru prima dată în 50 de ani

NASA va lansa în curând misiunea Artemis II, care va duce oamenii înapoi spre Lună pentru prima dată în peste 50 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 16:09 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 16:12
Misiunea Artemis II va fi lansată în prima jumătate a anului | Shutterstock

Astronauții din această misiune nu vor aseleniza, dar se vor apropia de Lună mai mult decât a făcut-o orice om în ultimele decenii.

Potrivit NASA, prima fereastră de lansare e 6 februarie, în funcție de condițiile meteo, scrie Daily Mail.

Din echipaj vor face parte Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen.

Cei 4 vor fi lansați de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, cu cea mai mare și puternică rachetă NASA, Space Launch System.

Articolul continuă după reclamă

Ce se va întâmpla în timpul misiunii Artemis II

În timpul misiunii Artemis II, echipajul va parcurge peste 1 milion de kilometri la bordul navei spațiale Orion.

La punctul cel mai îndepărtat, echipajul Artemis II va ajunge mai departe de Pământ decât a reușit orice ființă umană până acum.

Misiunea Artemis I a parcurs o călătorie similară în 2022. Însă aceasta va fi prima dată când echipamentele NASA pentru explorarea spațiului profund vor fi testate cu un echipaj uman.

Astronauții nu vor aseleniza. În schimb, vor survola Luna la o distanță de 10.400 de kilometri de suprafața lunară, pentru a pregăti terenul pentru o viitoare aterizare.

Citește și: NASA a fost obligată să dezmintă o teorie a conspirației. Ce cred unele persoane că se va întâmpla pe 12 august

NASA a identificat 3 posibile ferestre de lansare pentru Artemis II în lunile următoare, respectiv între 6 și 11 februarie, între 6 și 11 martie și între 1 și 6 aprilie.

Pe 17 ianuarie, agenția spațială a mutat racheta Space Launch System (SLS) și nava Orion pe rampa de lansare, în pregătirea primei ferestre.

Racheta va trebui acum să treacă printr-o „repetiție generală umedă”, în cadrul căreia va fi alimentată cu peste 3 milioane de litri de combustibil super-răcit. Se va trece și prin procedura de numărătoare inversă și combustibilul va fi evacuat în siguranță.

NASA spune că ar putea fi necesare mai multe astfel de repetiții dacă apar probleme de siguranță. Racheta ar putea fi chiar returnată în hangar, dacă va fi nevoie.

Cum se va desfășura misiunea NASA

După lansare, racheta SLS va accelera până la aproximativ 39.400 km/h. Nava Orion va fi propulsată dincolo de atmosferă și pe orbită în jurul Pământului.

La aproximativ 42 de ore după lansare, Orion va accelera pe o orbită eliptică, care o va duce la doar 185 de kilometri deasupra Pământului în punctul cel mai apropiat și la 71.600 de kilometri în punctul cel mai îndepărtat.

În acest moment, echipajul va trece la control manual. Va folosi segmentul detașat ca țintă pentru a testa manevrele în zbor și pentru a vedea cum se comportă Orion în spațiu.

Citește și: Cum vrea NASA să distrugă Stația Spațială Internațională. Puțini știu ce se va întâmpla cu ea, de fapt

După finalizarea acestor teste, Orion își va porni motoarele pentru ultima oară într-o manevră cunoscută sub numele de „injecție translunară”, care va scoate nava de pe orbita Pământului și o va trimite pe o traiectorie de buclă în jurul Lunii.

Nava va petrece 4 zile în spațiu până când va ajunge în apropierea Lunii. Va trece la aproximativ 10.400 de kilometri distanță de „feța ascunsă” a Lunii.

Orion va folosi apoi gravitația Lunii pentru a se lansa înapoi spre Pământ. Călătoria de întoarcere durând încă 4 zile. În final, echipajul va desprinde modulul de alimentare și suport vital, numit Modulul de Serviciu European, ceea ce va permite amerizarea în siguranță în Oceanul Pacific.

Cum trebuie să așezi tacâmurile în mașina de spălat vase. Cei mai mulți le poziționează greșit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Observatornews.ro Vremea 26 ianuarie - 8 februarie 2026. Frigul mai dă o lovitură; temperaturi oscilante de la o zi la alta Vremea 26 ianuarie - 8 februarie 2026. Frigul mai dă o lovitură; temperaturi oscilante de la o zi la alta
Antena 3 Doi soți care au cumpărat o biserică veche ca să o transforme în casă au făcut o descoperire înfiorătoare sub podea, în timp ce renovau Doi soți care au cumpărat o biserică veche ca să o transforme în casă au făcut o descoperire înfiorătoare sub podea, în timp ce renovau
SpyNews Cel mai temut criminal în serie din România a vorbit despre cazul lui Mario Berinde. Pe cine consideră vinovat pentru tragedie Cel mai temut criminal în serie din România a vorbit despre cazul lui Mario Berinde. Pe cine consideră vinovat pentru tragedie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Prima locație din România care interzice manelele. Ce oraș vrea să își schimbe astfel imaginea
Prima locație din România care interzice manelele. Ce oraș vrea să își schimbe astfel imaginea
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi” Catine.ro
Cea mai deșteaptă vacă din lume. Cum a dat Veronika dovadă de „inteligență extraordinară”
Cea mai deșteaptă vacă din lume. Cum a dat Veronika dovadă de „inteligență extraordinară”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare:... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
Bulgarii care munceau în Germania se întorc în ţara lor ca să lucreze de la distanţă, iar veniturile li s-au mărit considerabil
Bulgarii care munceau în Germania se întorc în ţara lor ca să lucreze de la distanţă, iar veniturile li s-au... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Mădălina Ghenea îl laudă pe fostul partener, Leonardo Maria Del Vecchio! „Bărbați ca tine sunt rari în această lume…“
Mădălina Ghenea îl laudă pe fostul partener, Leonardo Maria Del Vecchio! „Bărbați ca tine sunt rari în... BZI
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile transatlantice s-au destrămat
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile... Jurnalul
Cătălin Botezatu deslușește misterul ochelarilor de soare ai lui Macron la Davos
Cătălin Botezatu deslușește misterul ochelarilor de soare ai lui Macron la Davos Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
500 € pentru a te muta pe insula grecească cu doar 45 locuitori. Ce profesii sunt căutate pentru noii veniți
500 € pentru a te muta pe insula grecească cu doar 45 locuitori. Ce profesii sunt căutate pentru noii veniți Observator
Proprietățile medicinale ale fructelor de acai. Ce schimbări benefice pot aduce dietei
Proprietățile medicinale ale fructelor de acai. Ce schimbări benefice pot aduce dietei MediCOOL
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Cum se folosește untura în rețetele de aluat. Sfaturi utile în bucătărie
Cum se folosește untura în rețetele de aluat. Sfaturi utile în bucătărie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x