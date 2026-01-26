Ce se va întâmpla în timpul misiunii Artemis II. NASA trimite iar oameni către Lună pentru prima dată în 50 de ani

NASA va lansa în curând misiunea Artemis II, care va duce oamenii înapoi spre Lună pentru prima dată în peste 50 de ani.

Astronauții din această misiune nu vor aseleniza, dar se vor apropia de Lună mai mult decât a făcut-o orice om în ultimele decenii.

Potrivit NASA, prima fereastră de lansare e 6 februarie, în funcție de condițiile meteo, scrie Daily Mail.

Din echipaj vor face parte Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen.

Cei 4 vor fi lansați de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, cu cea mai mare și puternică rachetă NASA, Space Launch System.

Ce se va întâmpla în timpul misiunii Artemis II

În timpul misiunii Artemis II, echipajul va parcurge peste 1 milion de kilometri la bordul navei spațiale Orion.

La punctul cel mai îndepărtat, echipajul Artemis II va ajunge mai departe de Pământ decât a reușit orice ființă umană până acum.

Misiunea Artemis I a parcurs o călătorie similară în 2022. Însă aceasta va fi prima dată când echipamentele NASA pentru explorarea spațiului profund vor fi testate cu un echipaj uman.

Astronauții nu vor aseleniza. În schimb, vor survola Luna la o distanță de 10.400 de kilometri de suprafața lunară, pentru a pregăti terenul pentru o viitoare aterizare.

NASA a identificat 3 posibile ferestre de lansare pentru Artemis II în lunile următoare, respectiv între 6 și 11 februarie, între 6 și 11 martie și între 1 și 6 aprilie.

Pe 17 ianuarie, agenția spațială a mutat racheta Space Launch System (SLS) și nava Orion pe rampa de lansare, în pregătirea primei ferestre.

Racheta va trebui acum să treacă printr-o „repetiție generală umedă”, în cadrul căreia va fi alimentată cu peste 3 milioane de litri de combustibil super-răcit. Se va trece și prin procedura de numărătoare inversă și combustibilul va fi evacuat în siguranță.

NASA spune că ar putea fi necesare mai multe astfel de repetiții dacă apar probleme de siguranță. Racheta ar putea fi chiar returnată în hangar, dacă va fi nevoie.

Cum se va desfășura misiunea NASA

După lansare, racheta SLS va accelera până la aproximativ 39.400 km/h. Nava Orion va fi propulsată dincolo de atmosferă și pe orbită în jurul Pământului.

La aproximativ 42 de ore după lansare, Orion va accelera pe o orbită eliptică, care o va duce la doar 185 de kilometri deasupra Pământului în punctul cel mai apropiat și la 71.600 de kilometri în punctul cel mai îndepărtat.

În acest moment, echipajul va trece la control manual. Va folosi segmentul detașat ca țintă pentru a testa manevrele în zbor și pentru a vedea cum se comportă Orion în spațiu.

După finalizarea acestor teste, Orion își va porni motoarele pentru ultima oară într-o manevră cunoscută sub numele de „injecție translunară”, care va scoate nava de pe orbita Pământului și o va trimite pe o traiectorie de buclă în jurul Lunii.

Nava va petrece 4 zile în spațiu până când va ajunge în apropierea Lunii. Va trece la aproximativ 10.400 de kilometri distanță de „feța ascunsă” a Lunii.

Orion va folosi apoi gravitația Lunii pentru a se lansa înapoi spre Pământ. Călătoria de întoarcere durând încă 4 zile. În final, echipajul va desprinde modulul de alimentare și suport vital, numit Modulul de Serviciu European, ceea ce va permite amerizarea în siguranță în Oceanul Pacific.