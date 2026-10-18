O cântăreață celebră a căzut de la doi metri înălțime, în timpul unui concert. Ce a făcut imediat după incident | VIDEO

O cântăreață a căzut de pe scenă, în timpul concertului organizat cu ocazia zilei de naștere. Artista nu ar fi observat unde se termină platforma, din cauza iluminării slabe. După incident, a fost ajutată de echipa ei să se ridice și a continuat concertul.

Cântăreața a căzut de pe scenă, de la doi metri înălțime | TikTok - samrabatuluk

Jane Zhang este o cântăreață din China și a căzut de pe scenă în timpul concertului susținut în urmă cu un an, de ziua ei de naștere. Cu toate că incidentul a avut loc pe 11 octombrie 2025, imaginile au devenit virale de curând.

Cântăreața a căzut de pe scenă, de la doi metri înălțime

În imaginile devenite virale pe rețelele de socializare, se vede momentul în care Jane Zhang a căzut de pe scenă, de la doi metri înălțime. Incidentul a avut loc pe 11 octombrie 2025, în timp ce susținea un concertul din cadrul turneului său „Chase”.

Cântăreața ar fi căzut din cauza iluminării slabe de pe marginea platformei mobile și a lipsei unei balustrade. A spus ulterior că s-a lovit la încheietura mâinii, însă a continuat spectacolul. Echipa ei a intervenit imediat după căzătură și a ajutat-o să se ridice, potrivit news.tvbs.com.tw.

Articolul continuă după reclamă

Cântăreața a glumit cu fanii, după incident

Chiar dacă a spus că s-a lovit la încheietura mâinii, Jane Zhang și-a dus spectacolul la bun sfârșit.

La final, cântăreața a glumit cu fanii, spunând că durerea din urma incidentului i-a adus aminte de bătaia pe care a primit-o de la mama ei în copilărie. Fanii au rugat-o să se așeze, însă cântăreața a spus mai în glumă, mai în serios, că nu poate pentru că o doare posteriorul.

Incidentul de la concertul ei i-a îngrijorat pe fani, după ce, în urmă cu zece ani, ar fi căzut de pe scenă.

Citește și: Jennifer Lopez, apariție într-un costum de baie alb! Fotografia publicată de artistă și mesajul care o însoțește